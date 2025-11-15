Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале масштабной перезагрузки руководства и наблюдательных советов ключевых государственных предприятий энергетического сектора.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Решение Зеленского по энергокомпаниям

В рамках инициативы предусмотрена не только полная проверка финансовой деятельности компаний, но и обновление их управленческих команд.

Сегодня президент вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий для всех стратегических предприятий.

В частности, в течение недели должны быть созданы все условия для формирования нового профессионального наблюдательного совета в Энергоатоме.

Это позволит провести полную перезагрузку правления компании и обеспечить эффективное управление стратегически важной для страны энергетической структурой.

Также планируется срочное проведение конкурса на должность нового руководителя Укргидроэнерго и доформирование наблюдательного совета компании, чтобы гарантировать профессиональное управление всеми гидроэнергетическими активами государства.

Для Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) также запланировано доформирование наблюдательного совета и срочный конкурс на должность генерального директора, что обеспечит эффективное управление газовой инфраструктурой страны.

В Нафтогазе завершаются контракты текущего состава наблюдательного совета в январе следующего года.

Поэтому уже объявлен конкурс на новые составы, которые смогут приступить к работе с начала 2026 года.

В остальных крупных энергетических предприятиях запланировано обновление представителей государства в наблюдательных советах для обеспечения прозрачного и эффективного управления.

Зеленский поручил чиновникам поддерживать постоянную и содержательную коммуникацию с правоохранительными органами и антикоррупционными структурами.

— На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — это абсолютный приоритет, — написал президент.

Напомним, что на днях НАБУ разоблачила масштабную коррупцию в сфере энергетики Украины.

Расследование установило деятельность высокопоставленной организованной группы, которая, по версии следствия, разработала масштабную схему влияния на стратегические государственные предприятия, среди которых ключевую роль играет АО НАЭК «Энергоатом».

