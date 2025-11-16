Генштаб: ВСУ за сутки зачистили от врага более 26 кв. км на Покровском направлении
- На Покровском направлении ВСУ проводили поиск и уничтожение противника. Ликвидировано 60 россиян и уничтожено 16 единиц техники.
- В Запорожской области потери РФ за сутки - 204 военных, 12 артсистем и 45 единиц техники.
За прошедшие сутки, 15 ноября, на Покровском направлении Силы обороны провели поиск и уничтожение противника на территории 26,6 кв. км в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери врага за сутки в Донецкой и Запорожской областях
В ходе боевых действий было ликвидировано 39 оккупантов. Общие потери российских войск на этом участке составили 60 человек.
Силы обороны также уничтожили 16 единиц вооружения и военной техники врага.
На Южном направлении ВСУ продолжают наносить удары по местам дислокации врага, его огневым позициям и тыловым объектам.
За прошедшие сутки в Запорожской области враг потерял 204 военных, 12 артиллерийских систем (среди которых РСЗО Ураган) и 45 единиц другой техники.
В Генштабе отмечают, что главной задачей Сил обороны является уничтожение врага, его резервов и подрыв наступательного потенциала.
— Благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Благодарность нашим защитникам и защитницам за стойкость и эффективность. Каждый ликвидированный оккупант — это шаг к справедливому миру, — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что российские войска не выполнили ни одной стратегической задачи в 2025 году, поэтому пытаются давить на Силы обороны, чтобы продемонстрировать хотя бы какие-то “успехи”.
Украинские подразделения продолжают оборонительную операцию и осуществляют действия на отдельных направлениях.
По состоянию на утро 16 ноября Генштаб сообщил, что за сутки российская армия потеряла около 860 военных.
С начала полномасштабного вторжения до 16 ноября 2025 года совокупные потери РФ составляют примерно 1 158 260 человек.