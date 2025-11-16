Со вторника, 19 ноября, украинцы смогут подавать заявки на Зимнюю поддержку не только через приложение Дия, но и через отделения Укрпочты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Оформление зимней поддержки через Укрпочту

По словам главы государства, по состоянию на 16 ноября более 2,5 млн украинцев подали заявки на Зимнюю поддержку через Дию. Из них более 300 тыс. – заявки на детей.

— Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки, – отметил Зеленский.

Напомним, что программа Зимняя поддержка стартовала 15 ноября 2025 года.

Согласно ей, каждый украинец может получить 1 000 грн на критически важные нужды, включая оплату коммунальных услуг, продукты питания и лекарства.

За первые два часа работы принято более полумиллиона заявок.

Ранее подать заявку можно было только через приложение Дія, однако со вторника появится возможность оформить Зимнюю помощь и через отделения Укрпочты.

