В течение октября и первых недель ноября 2025 года РФ направила по энергетической системе Украины более полутора сотен ракет и более двух тысяч ударных дронов. На этой неделе Киев подвергся мощному обстрелу, также под атакой РФ были Одесская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и другие области.

В то же время наше государство продолжает точечно отвечать на террор РФ, атакуя важные военные объекты врага. Так, настоящим прорывом этой недели стало применение Украиной ракет Долгий Нептун. Этим оружием ударили по пункту базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае, что в свою очередь спровоцировало рост мировых цен на нефтепродукты более чем на 2%.

На фронте ситуация остается тяжелой, враг продолжает давить на позиции наших военных на ключевых направлениях — Покровском, Купянском и не только. Однако наибольшее внимание сейчас приковано к Запорожскому направлению. Там на этой неделе украинские военные были вынуждены отойти с нескольких позиций.

Что произошло в Украине и мире на этой неделе — читайте в материале Фактов ICTV.

Новые удары РФ по Украине

На этой неделе Россия ожидаемо продолжила террор против Украины, в частности нанося удары по объектам энергетики. Так, утром 11 ноября в Одесской области прогремели взрывы, было повреждено депо Укрзализныци и критическая инфраструктура.

12 ноября под атакой РФ оказался Харьков. Было зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в Холодногорском районе, пострадали люди. В тот же день без света из-за российского обстрела остались и Сумы.

В целом за 12 ноября РФ атаковала энергообъекты в нескольких регионах. Из-за этого в большинстве регионов Украины действовали графики отключений света.

13 ноября РФ попала в объект критической инфраструктуры в Арцизе Одесской области.

Во время ночной атаки на Украину 14 ноября россияне применили около 430 дронов и 19 ракет, в том числе баллистических и аэробаллистических.

Главным направлением ночного обстрела Украины был Киев. Оккупанты также наносили удары по Киевской, Харьковской и Одесской областям.

Во время ночного налета на Одесскую область 14 ноября были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

Киев стал целью российских дронов и баллистических ракет. В результате обстрела пострадали более 30 человек, а 7 человек погибли.

В результате действий РФ пострадали девять из десяти районов Киева — Подольский, Днепровский, Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Шевченковский, Оболонский.

Были повреждены десятки столичных многоэтажек и посольство Азербайджана. Из-за попадания в дипломатическое представительство Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста.

В результате ночной вражеской атаки 14 ноября в Новоукраинском районе Кировоградской области была повреждена линия электропередач. Из-за этого без света остались 16 населенных пунктов области и частично город Новоукраинка.

К тому же, утром 14 ноября Россия нанесла удар по Сумской области гиперзвуковой ракетой Циркон и, как отметил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, российские войска используют это оружие, чтобы испытать его в реальных боевых условиях.

РФ продолжила террор и днем 14 ноября. Так, страна-агрессор нанесла удары дронами по рынку в Черноморске. В результате вражеской атаки два человека погибли и еще семь получили ранения.

Обстрелом были повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт.

Ситуация на фронте

Ситуация на линии фронта остается сложной, заявил главнокомандующий Александр Сырский. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя.

В Купянске ВСУ уничтожают российские группы в городе, продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском участке фронта. В частности, на последнем направлении ситуация довольно напряженная.

Нашим защитникам пришлось отойти с позиций возле пяти населенных пунктов в Запорожской области. В частности, речь идет о населенных пунктах Новоуспеневское, Новое, Охотничье, Успеневка и Новониколаевка.

Как сообщили Силы обороны Юга, ВСУ также отступили в районе Ровнополья Запорожской области.

– Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского, – сообщают Силы обороны Юга Украины.

Также из Нововасильевского для сохранения жизни вывели подразделения украинских военных. Как отмечают военные, это было сделано также с целью перегруппировки боевых порядков, изменения конфигурации линии соприкосновения.

Что касается ситуации возле Покровска, то там российские войска сконцентрировали значительные силы и пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы установить полный контроль над Донецкой областью.

Из примерно 700 тыс. российских военных, которые находятся на территории Украины, около 150 тыс. переброшено именно в направлении Покровска.

К тому же, на Покровском направлении враг пытается прорваться в жилые кварталы. Тем самым, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, россияне хотят расширить контролируемую территорию.

На фоне сложной ситуации на этом направлении активизировалась и российская пропаганда. Так, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске. Россияне даже создали видео с помощью искусственного интеллекта о якобы отходе раненых воинов ВСУ из города Покровск.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в Покровске и Мирнограде, что в Донецкой области, продолжаются очень тяжелые бои, но окружения, о котором ранее говорили россияне, нет. Это подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время сообщалось, что в самом Покровске находится более 300 российских военных, которые стремятся выйти к северным границам города и создать условия для его окружения.

В свою очередь аналитики ISW, оценивая ситуацию вокруг Покровска, отметили, что РФ замедлилась на севере города. Они отметили, что украинские подразделения недавно освободили Родинское, тем самым пытаясь удержать северный фланг так называемого кармана.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия стремится захватить Покровск, чтобы попытаться убедить главу Штатов Дональда Трампа, что Украина должна вывести войска со всей территории Донбасса.

– Мы не можем покинуть Восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет никакого сдерживающего фактора, – подчеркнул президент.

14 ноября на Александровском направлении российские войска попытались прорвать украинскую оборону, бросив в бой почти два десятка различной бронетехники для поддержки пехотных штурмов. Однако украинские подразделения вовремя обнаружили врага и нанесли комплексное огневое поражение.

В северных микрорайонах Купянска противник пытается сохранить позиции. Логистика там сложная, враг активно применяет дроны и управляемые авиабомбы.

В то же время, как сообщали аналитики ISW, украинские силы достигли определенных успехов на Купянском направлении. Так, ВСУ продвинулись к северу от Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска.

Параллельно российские оккупационные войска продолжают наступать в районе Волчанска на Харьковщине, но при этом несут значительные потери.

Энергетический скандал

НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в энергетическом секторе Украины. Это расследование длилось более 15 месяцев, и на этой неделе украинцы узнали о результатах проделанной работы.

Так, 10 ноября сообщалось об обысках у министра юстиции Германа Галущенко и в компании Энергоатом, а также у бизнесмена и совладельца Квартала 95 Тимура Миндича. Последний считается ключевой фигурой операции Мидас. Он сбежал из Украины, хотя, как уверяют в Госпогранслужбе, и пересек границу законно.

Прокурор САП заявил, что бизнесмен Тимур Миндич имел влияние не только на министра юстиции Германа Галущенко, который возглавлял Министерство энергетики, но и на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Со своей стороны секретарь СНБО Рустем Умеров, который ранее занимал должность министра обороны, заявил, что любые попытки связать его деятельность в ведомстве с влиянием посторонних лиц являются безосновательными.

Также в расследовании фигурируют бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов, Александр Цукерман, экс-советник министра энергетики Германа Галущенко и бывший помощник нардепа Андрея Деркача Игорь Миронюк и другие.

В то же время министр энергетики Светлана Гринчук уверяет, что ни у нее, ни у предыдущего руководителя Минэнерго Германа Галущенко не было советника Игоря Миронюка, который фигурирует в расследовании под псевдонимом Рокет.

Как сообщило НАБУ, преступная организация фактически контролировала работу стратегического государственного предприятия АО НАЭК Энергоатом.

По данным следствия, участники этой схемы регулярно получали от контрагентов компании “откаты” в размере 10-15% от суммы заключенных контрактов. Такие действия позволяли избегать блокировки платежей или сохранять статус поставщиков.

Был разоблачен офис в центре Киева, который занимался отмыванием незаконных средств. Помещение принадлежит семье бывшего нардепа, ныне российского сенатора Андрея Деркача. По данным следствия, через эту схему прошло около $100 млн.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на расследование коррупции в энергетике НАБУ и САП, отметив, что все причастные к коррупционным схемам в сфере энергетики должны получить процессуальный ответ.

– Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и работать так, как это нужно для результата, – заявил глава государства.

И уже 11 ноября в рамках операции Мидас НАБУ сообщило о подозрении руководителю преступной организации Карлсону и еще 6 должностным лицам.

Также бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову НАБУ и САП вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время он на тот момент уже находился под подозрением в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Следствие зафиксировало передачу ему и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

В тот же день глава правительства Юлия Свириденко сообщила о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета АО НАЭК Энергоатом. В то же время она отметила, что новый состав наблюдательного совета государственного предприятия должен быть представлен в течение недели.

12 ноября правительство отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции. После сообщения об этом он публично прокомментировал решение Кабмина на своей странице в Facebook, отметив, что согласен с необходимостью принятия политического решения и считает временное отстранение цивилизованным шагом.

В свою очередь президент Владимир Зеленский принял решение об отстранении от должностей министра юстиции и министра энергетики после операции Мидас и просит депутатов Верховной Рады поддержать его. После заявления главы государства министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Вслед за ней заявление об отставке подал и Герман Галущенко. А 14 ноября президент указом №845/2025 исключил Светлану Гринчук и Германа Галущенко из состава СНБО.

Вопрос об отставках Германа Галущенко и Светланы Гринчук народные депутаты рассмотрят на ближайшем заседании парламента, 18 ноября.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения бывшему директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову (псевдоним Тенор) и экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, а также подозреваемой по делу пленок Миндича Лесе Устименко и Игорю Фурсенко, который на пленках НАБУ фигурирует как Рёшик.

Басова взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн. Миронюка арестовали до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 млн грн. Лесю Устименко отправили под стражу с возможностью внесения 25 млн грн залога.

13 ноября ВАКС получил 37 млн грн залога за фигуранток дела Энергоатома Лесю Устименко и Людмилу Зорину. 25 млн грн внесли за Устименко, 12 млн грн — за Зорину. Залог за Зорину перечислила новосозданная киевская компания с уставным капиталом 1 тыс. грн.

Кроме того, на этой неделе Кабмин отстранил от работы вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута. Правительство поручило отстранить остальных сотрудников компании, которые, по данным следствия, причастны к коррупционным схемам.

13 ноября Владимир Зеленский подписал санкции СНБО против двух фигурантов дела о коррупции в Энергоатоме: Тимура Миндича и Александра Цукермана. Активы Тимура Миндича и Александра Цукермана заблокированы, им запрещено осуществлять торговые и финансовые операции.

В тот же день премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала аудит всех государственных компаний энергетической сферы

Несмотря на опасения относительно дальнейшего предоставления помощи Украине от европейских партнеров, наша страна продолжит ее получать, заверила вице-премьер Финляндии. В частности, Евросоюз продолжит финансирование помощи Украине в последующие годы, в том числе в рамках репарационных кредитов.

– Конечно, коррупция является проблемой в Украине, но существует много механизмов борьбы и принимаются меры для противодействия этому. И я не вижу в этом деле никаких препятствий для продвижения так называемых репарационных займов, – заявила вице-премьер Финляндии Риикка Пурра в ответ на вопрос журналиста, может ли коррупционный скандал вокруг министра юстиции Германа Галущенко осложнить переговоры о репарационных займах.

Более того, как отметила еврокомиссар по вопросам политики расширения Марта Кос, последние антикоррупционные разоблачения демонстрируют, что Украина идет по правильному пути. По ее мнению, нашему государству необходимо сохранить темпы реформ и улучшить борьбу с коррупцией.

– Недавнее расследование в Украине показало, что антикоррупционные органы функционируют. Важно, чтобы антикоррупционные институты Украины могли действовать независимо для завершения расследования, и Европейский Союз всегда это защищал, – заявила Марта Кос.

Со своей стороны посол Украины в США Ольга Стефанишина сказала, что Украина находится в контакте с Конгрессом США по поводу расследования в операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Новые договоренности Украины и Греции

16 ноября Владимир Зеленский прибыл в Афины, Греция, чтобы договориться о создании нового маршрута поставки сжиженного природного газа для Украины и финансировании импорта на сумму почти €2 млрд.

И впоследствии глава государства сообщил, что Греция начнет поставлять газ в Украину уже в январе 2026 года. Об этом говорится в подписанном соглашении между странами.

— Это новая безопасная энергетическая артерия, которая пролегает с юга на север от Греции до Украины. И это благодаря построению вертикального энергетического коридора и соединительной линии между городами Александрополис и Одесса, — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Зеленский уточнил, что газовое соглашение входит в более широкий энергетический пакет, который Украина готовила к зимнему периоду.

Бавовна в РФ и на ВОТ

Эта неделя для Украины была очень удачной в плане ударов по важным объектам в России и на временно оккупированных территориях, которые обслуживают потребности агрессора в войне против Украины.

10 ноября беспилотники ССО поразили насосную станцию на территории нефтебазы ФГКУ Гвардейский в Крыму.

— ФГКУ Гвардейский является важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важное значение для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии, — подчеркнули в Силах специальных операций.

Ночью 10 ноября морские дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Известно, что был поврежден один из причалов.

Стоит отметить, что порт Туапсе — российский морской торговый порт федерального значения на Кавказском побережье Черного моря. Он обслуживает перевалку генеральных грузов, нефти и нефтепродуктов, зерна, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, а также навалочных грузов, таких как уголь и руда.

В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры — Саратовскому НПЗ, нефтетерминалу в Феодосии и складам в Донецкой области.

В тот же день сообщалось, что дроны Сил обороны атаковали Орский НПЗ. Известно, что была поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ).

12 ноября в Буденновске Ставропольского края РФ был поражен завод Ставролен.

— В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО Ставролен, — сообщил Генеральный штаб Украины.

Кроме того, ВСУ также нанесли удар по складу боеприпасов на временно оккупированной территории в населенном пункте Новый Свет Донецкой области.

В четверг, 13 ноября, украинская разведка провела операцию, которая перекрыла важную логистическую артерию России. По информации ГУР, вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов на Транссибирской магистрали.

Эта линия используется для поставки оружия и боеприпасов, в частности из Северной Кореи.

Кроме того, несколько десятков объектов в РФ и на временно оккупированной территории Украины ночью 13 ноября были поражены украинским оружием, в частности Фламинго, Барс и Лютый. Попадания зафиксированы в захваченном Крыму, на оккупированной части Запорожской области и в России.

В ночь с 13 на 14 ноября украинские военные успешно применили ракеты Длинные Нептуны по определенным целям на российской территории, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, это является нашим справедливым ответом на продолжающийся российский террор.

Так, ракетами Долгий Нептун и дронами был атакован пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае. Это привело к тому, что временно остановились отгрузки нефти. Эта новость спровоцировала скачок нефтяных котировок на мировом рынке — цены выросли более чем на 2% из-за опасений перебоев с поставками.

Также был атакован Саратовский НПЗ и склад ГСМ. Также была повреждена нефтебаза на перегрузочном комплексе Шесхарис.

Ночью 15 ноября дроны атаковали Рязанский НПЗ, в результате чего он временно остановил работу.

Новая помощь для Украины

На этой неделе ряд стран объявил о предоставлении Украине помощи. В частности, наша страна получила €5,9 млрд транша от ЕС. €4,1 млрд в рамках механизма ERA Loans — заключительный транш в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов.

Также правительство Дании выделило Украине $217 млн на новый пакет военной помощи.

Он включает дополнительное финансирование так называемой датской модели (производство оружия в Украине) на сумму 100 млн крон. ще более 370 млн крон выделяют на инициативу PURL – закупку американского вооружения для Украины, а 80 млн крон – на топливо, которое будет приобретено через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Также восемь стран НАТО объявили о новом пакете помощи Украине в размере $500 млн. Он пойдет на военную технику и боеприпасы.

Речь идет о Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литве, Латвии, Норвегии и Швеции.

– Объявили о финансировании совместного пакета военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму $500 млн, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL), – говорится в сообщении пресс-службы союза.

В то же время Германия намерена предоставить Украине еще не менее €150 млн на закупку американского вооружения и боеприпасов в рамках программы PURL. В контексте заявления о помощи министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что партнеры не оставят Украину наедине с российской агрессией.

Запуск серийного производства дронов Octopus

В Украине запускают серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Как отметил министр обороны Денис Шмыгаль, Octopus является украинской технологией перехвата Шахедов, разработанной Вооруженными силами и подтвержденной в бою.

Так, технологию передали трем первым производителям и еще одиннадцать готовят производственные линии.

Этот дрон работает ночью, под глушением и на низких высотах.

– Таким образом, запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба, – рассказал министр.

Это действительно позитивная новость для нас, поскольку, как сообщил президент Владимир Зеленский, дроны-перехватчики сбили более 150 БпЛА с начала ноября.

— Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами — совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Спасибо всем, кто развивает направление, — отметил глава государства.

Старт оформления Зимней поддержки

15 ноября в приложении Дія стартовало оформление Зимней поддержки от государства. Каждый украинец может подать заявку на получение 1000 грн.

Ее можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, почтовые услуги, книги, продукты украинского производства (кроме подакцизных), или же пожертвовать на помощь Вооруженным силам Украины.

Чтобы получить помощь 1000 грн:

войдите в приложение Дія — Сервисы — Зимняя поддержка,

выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите Далее,

выберите карту Национальный кэшбэк для выплаты,

подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите Отправить,

дождитесь выплаты.

Заявление нужно подать до 24 декабря, а выплатой можно будет воспользоваться до 30 июня 2026 года. Кроме того, можно подать заявку и на детей.

Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Услуга Зимняя поддержка в размере 1000 грн доступна для всех украинцев, кроме временно оккупированных территорий.

