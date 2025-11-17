Программа Зимняя поддержка стартовала 15 ноября. Ею могут воспользоваться все граждане, находящиеся на территории Украины. Заявки на детей подаются исключительно родителями или опекунами.

Сколько украинцев подали заявку на Зимнюю поддержку, читайте в нашем материале.

Сколько людей подало заявку на Зимнюю тысячу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале, сколько людей уже подало заявку на Зимнюю поддержку. По ее словам, уже 5 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн в рамках государственной программы Зимняя поддержка.

Из этого общего числа 951 613 заявлений подано на детей, то есть оформленных родителями или законными опекунами. Выплаты обещают зачислять в течение десяти дней после подачи заявки.

Полученные средства можно будет направить на ряд социально важных нужд:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарственных средств;

покупку продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров);

приобретение книг;

благотворительные взносы и оплату почтовых услуг.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Напомним, что после старта программы в приложении Дія наблюдались временные сбои. Вероятно, это было связано с чрезвычайно большой нагрузкой, ведь в первые дни украинцы массово подавали заявки на участие в программе.

