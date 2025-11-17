В большинстве регионов Украины во вторник, 18 ноября, будут действовать отключения электроэнергии, которые вынужденно применяются после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Отключение света по Украине 18 ноября

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, как будут применяться отключения света.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 4 очередей;

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

В Укрэнерго объяснили, что причина введения отключений электричества — это вынужденная мера из-за повреждения энергообъектов в результате массированных российских ракетно-дроновых атак.

В Национальной энергетической компании предупредили, что время и объем применения ограничений могут меняться.

Потребителям стоит следить за публикацией актуальной информации на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В то же время в Укрэнерго призвали людей экономно использовать электричество, когда оно появляется по предварительно утвержденному графику.

