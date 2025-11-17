Потери врага на 17 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 160 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 363-е сутки полномасштабной войны превысили 1,159 млн.

Потери РФ на 17 ноября 2025 года

личного состава / personnel – около 1 159 420 (+1 160) человек / persons

танков / tanks – 11 355 (+2) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 594 (+3) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 34 486 (+17) ед.

РСЗО / MLRS – 1 544 (+1) ед.

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 246 (+2) ед.

самолетов / aircraft – 428 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 81 499 (+213) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles – 3 940 (+0) ед.

корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 67 536 (+72) ед.

специальная техника / special equipment – 4 000 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

