Потери РФ на 17 ноября: ликвидировано 1 160 оккупантов и 17 артсистем
Потери врага на 17 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 160 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 363-е сутки полномасштабной войны превысили 1,159 млн.
Потери РФ на 17 ноября 2025 года
- личного состава / personnel – около 1 159 420 (+1 160) человек / persons
- танков / tanks – 11 355 (+2) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 594 (+3) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 34 486 (+17) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 544 (+1) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 246 (+2) ед.
- самолетов / aircraft – 428 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 81 499 (+213) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3 940 (+0) ед.
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 67 536 (+72) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 000 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
