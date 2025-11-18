В большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения электроснабжения в течение среды, 19 ноября.

Отключения света 19 ноября

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, что причина введения отключений света — повреждение энергообъектов в результате массированных российских ракетно-дроновых атак.

Время и объем применения ограничений энергомощности будут следующими:

Сейчас смотрят

графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

График отключения света в Киеве

В Киеве графики отключений электричества на 19 ноября будут действовать в течение суток, говорится в сообщении ДТЭК. Потребителей распределили на 12 очередей, по которым будет ограничиваться подача света.

График отключения света в Киевской области

В компании ДТЭК обнародовали, какими будут графики ограничения электроснабжения в Киевской области в течение 19 ноября.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

В среду будут действовать ограничения на поставку электроэнергии в Днепре и Днепропетровской области. В ДТЭК поделились, какими будут графики отключения света 19 ноября.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

В АО Черновцыоблэнерго обнародовали ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 19 ноября.

1 группа: 00:00 — 04:00, 06:30 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:30 — 21:00, с 23:30;

2 группа: 00:00 — 04:00, 06:30 — 11:00, 14:30 — 17:00, 19:30 — 23:00;

3 группа: 00:00 — 01:00, 03:30 — 08:30, 11:30 — 14:00, 17:30 — 19:30, с 22:00;

4 группа: 00:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 18:30 — 21:30;

5 группа: 00:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 17:30, 20:00 — 23:30;

6 группа: 02:30 — 07:00, 10:00 — 12:30, 15:30 — 17:30, 20:00 — 23:30;

7 группа: 02:30 — 07:30, 10:30 — 13:30, 17:00 — 19:00, с 21:30;

8 группа: 01:30 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:30 — 18:30, с 21:00;

9 группа: 00:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 16:30, 19:00 — 22:30;

10 группа: 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:30, 11:30 — 14:30, 18:00 — 21:30;

11 группа: 00:00 — 02:00, 04:30 — 09:30, 12:30 — 14:30, 18:00 — 19:30, с 22:00;

12 группа: 00:00 — 03:00, 05:30 — 09:30, 12:30 — 15:00, 18:30 — 20:30, с 23:00.

График отключения света в Черкассах и Черкасской области

По распоряжению НЭК Укрэнерго, 19 ноября по Черкасской области с 00:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ), пишет АО Черкассыоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 очередь — 06:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 00:00;

1.2 очередь — 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 00:00;

2.1. очередь — 00:00 — 02:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 00:00;

2.2 очередь — 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 00:00;

3.1 очередь — 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;

3.2 очередь — 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 20:00;

4.1 очередь — 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00;

4.2 очередь — 04:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;

5.1 очередь — 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

5.2 очередь — 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;

6.1 очередь — 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;

6.2 очередь — 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00.

График отключения света в Запорожье и Запорожской области

19 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Как сообщает АО Запорожьеоблэнерго, одновременно будут отключаться: с 00:00 до 07:00 — 1,5 очереди, с 07:00 до 13:00 — 3 очереди, с 13:00 до 15:00 — 3,5 очереди, с 15:00 до 18:00 — 4 очереди, с 18:00 до 21:00 — 3,5 очереди, с 21:00 до 24:00 — 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1 очередь: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30;

1.2 очередь: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30;

2.1 очередь: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00;

2.2 очередь: 00:00 – 01:00, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00;

3.1 очередь: 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00;

3.2 очередь: 01:00 – 04:30, 12:30 – 18:30, 22:00 – 24:00;

4.1 смена: 00:00 – 00:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00;

4.2 очередь: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 22:00 – 24:00;

5.1 очередь: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 – 21:30;

5.2 очередь: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00;

6.1 очередь: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00;

6.2 очередь: 01:00– 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому стоит следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.