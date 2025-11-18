С начала прошедших суток произошло 137 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиабомбу

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 435 дронов-камикадзе и осуществили 3 332 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 18 ноября 2025

Потери РФ на 18 ноября 2025

личного состава – около 1 160 380 (+960);

танков – 11 355;

боевых бронированных машин – 23 594;

артиллерийских систем – 34 499 (+13);

РСЗО – 1 545 (+1);

средств ПВО – 1 247 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);

крылатых ракет – 3 940;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);

специальной техники – 4 000.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

