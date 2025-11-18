С начала прошедших суток произошло 137 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиабомбу

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 435 дронов-камикадзе и осуществили 3 332 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 18 ноября 2025

карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій

Потери РФ на 18 ноября 2025

  • личного состава – около 1 160 380 (+960);
  • танков – 11 355;
  • боевых бронированных машин – 23 594;
  • артиллерийских систем – 34 499 (+13);
  • РСЗО – 1 545 (+1);
  • средств ПВО – 1 247 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);
  • крылатых ракет – 3 940;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);
  • специальной техники – 4 000.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 18.11.2025
Карта DeepState

Связанные темы:

Война в УкраинеКартаФронт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.