Карта боевых действий на 18 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 137 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиабомбу
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 435 дронов-камикадзе и осуществили 3 332 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 18 ноября 2025
Потери РФ на 18 ноября 2025
- личного состава – около 1 160 380 (+960);
- танков – 11 355;
- боевых бронированных машин – 23 594;
- артиллерийских систем – 34 499 (+13);
- РСЗО – 1 545 (+1);
- средств ПВО – 1 247 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);
- крылатых ракет – 3 940;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);
- специальной техники – 4 000.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.
