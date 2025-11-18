Россия не отказалась от цели разделить энергосистему Украины – глава Укрэнерго
- Россия пытается разделить энергосистему Украины по Днепру.
- Враг изменил тактику ударов и сейчас концентрируется на отдельных регионах и критических объектах.
- Графики отключения света, вероятно, будут использоваться в течение зимы.
Россия сохраняет намерение нанести критический ущерб энергетической системе Украины, в частности разделить ее по Днепру.
Об этом глава Укрэнерго Владимир Зайченко заявил в интервью РБК-Украина.
Россия стремится разделить энергосистему Украины
По словам Зайченко, последний раз разделение энергосистемы произошло в 2023 году после масштабной российской атаки. Враг продолжает пытаться повторить этот сценарий.
— Оккупанты делают все, чтобы разделить систему, погасить ее — это их главная цель. Мы боремся с этим и делаем это достаточно успешно, — отметил он.
При этом глава Укрэнерго признает, что такая угроза сохраняется, потому что “война продолжается”.
Зайченко объяснил, что Россия изменила тактику ударов по сравнению с прошлой зимой.
Если в прошлом году атаки были распылены по всей территории одновременно, то сейчас враг концентрируется на отдельных регионах и критических объектах, стремясь пробить систему ПВО массовостью запусков.
Такой подход затрудняет быстрое восстановление энергоснабжения в тех областях, которые попадают под прицельные удары.
Графики могут применяться в течение зимы
По словам Зайченко, графики отключений электроэнергии могут применяться в течение всей зимы, ведь война продолжается.
Российские атаки направлены не только на объекты генерации и передачи, но и на газодобывающую и газотранспортную инфраструктуру.
— Можем констатировать, что враг продолжает политику энергетического терроризма, пытаясь лишить украинцев света и тепла, — сказал он.
Глава Укрэнерго добавил, что благодаря поддержке международных партнеров Украина значительно усилила ремонтные возможности: спецтехника теперь доступна во всех регионах, что ускоряет восстановление сетей после ударов.
Напомним, перед началом отопительного сезона враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Под обстрелы попали теплоэлектростанции, газодобывающие объекты и подстанции, передающие мощности от атомных электростанций.
После масштабной атаки 8 ноября ситуация с отключениями электроэнергии в Украине стала еще более критической. По данным Центрэнерго, этот обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.
В результате ударов две теплоэлектростанции компании — Змиевская и Трипольская — полностью прекратили производство электроэнергии.
После атак Украина инициировала созыв Совета МАГАТЭ.
Обстрелы энергообъектов продолжались и 10 ноября. На следующий день Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре в трех областях — Харьковской, Одесской и Донецкой.