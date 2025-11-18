Россия сохраняет намерение нанести критический ущерб энергетической системе Украины, в частности разделить ее по Днепру.

Об этом глава Укрэнерго Владимир Зайченко заявил в интервью РБК-Украина.

Россия стремится разделить энергосистему Украины

По словам Зайченко, последний раз разделение энергосистемы произошло в 2023 году после масштабной российской атаки. Враг продолжает пытаться повторить этот сценарий.

Сейчас смотрят

— Оккупанты делают все, чтобы разделить систему, погасить ее — это их главная цель. Мы боремся с этим и делаем это достаточно успешно, — отметил он.

При этом глава Укрэнерго признает, что такая угроза сохраняется, потому что “война продолжается”.

Зайченко объяснил, что Россия изменила тактику ударов по сравнению с прошлой зимой.

Если в прошлом году атаки были распылены по всей территории одновременно, то сейчас враг концентрируется на отдельных регионах и критических объектах, стремясь пробить систему ПВО массовостью запусков.

Такой подход затрудняет быстрое восстановление энергоснабжения в тех областях, которые попадают под прицельные удары.

Графики могут применяться в течение зимы

По словам Зайченко, графики отключений электроэнергии могут применяться в течение всей зимы, ведь война продолжается.

Российские атаки направлены не только на объекты генерации и передачи, но и на газодобывающую и газотранспортную инфраструктуру.

— Можем констатировать, что враг продолжает политику энергетического терроризма, пытаясь лишить украинцев света и тепла, — сказал он.

Глава Укрэнерго добавил, что благодаря поддержке международных партнеров Украина значительно усилила ремонтные возможности: спецтехника теперь доступна во всех регионах, что ускоряет восстановление сетей после ударов.

Напомним, перед началом отопительного сезона враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Под обстрелы попали теплоэлектростанции, газодобывающие объекты и подстанции, передающие мощности от атомных электростанций.

После масштабной атаки 8 ноября ситуация с отключениями электроэнергии в Украине стала еще более критической. По данным Центрэнерго, этот обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.

В результате ударов две теплоэлектростанции компании — Змиевская и Трипольская — полностью прекратили производство электроэнергии.

После атак Украина инициировала созыв Совета МАГАТЭ.

Обстрелы энергообъектов продолжались и 10 ноября. На следующий день Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре в трех областях — Харьковской, Одесской и Донецкой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.