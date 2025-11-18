В Покровске Донецкой области растет количество стрелковых боев, а в Мирнограде российская армия пытается прорвать оборону украинских защитников.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины со ссылкой на актуальную информацию по состоянию на 11:00 18 ноября.

Ситуация в Покровске и Мирнограде 18 ноября

По информации 7 корпуса ДШВ, в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня.

Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 российских оккупантов, еще 71 военнослужащий РФ получил ранения.

В то же время украинские воины зафиксировали появление противника к северу от Покровска. Несколько вражеских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на объекте сельского хозяйства, однако они были успешно ликвидированы.

В 7 корпусе ДШВ считают, что российская армия стремится выйти к населенному пункту Гришино, расположенному к северо-западу от Покровска. Оккупанты пытаются обойти город, так как не могут пробить оборону Покровска и использовать его как плацдарм.

В то же время враг намерен сковать оборону Мирнограда, однако эти попытки не увенчались успехом.

Как рассказали в 7 корпусе ДШВ, недавно украинские защитники ликвидировали группу Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Там объяснили, что эти вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Украинские десантники зафиксировали увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана, отметили в 7 корпусе ДШВ, однако воины уничтожают врага на подступах к городу.

Фото: 7 корпус ДШВ

