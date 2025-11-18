Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Потери РФ на 18 ноября: уничтожено 960 оккупантов и 13 артсистем
Потери врага на 18 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 364-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 160 380 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 18 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 160 380 (+960);
- танков – 11 355;
- боевых бронированных машин – 23 594;
- артиллерийских систем – 34 499 (+13);
- РСЗО – 1 545 (+1);
- средств ПВО – 1 247 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);
- крылатых ракет – 3 940;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);
- специальной техники – 4 000.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
