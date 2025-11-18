Потери врага на 18 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 364-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 160 380 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 18 ноября 2025 года

личного состава – около 1 160 380 (+960);

танков – 11 355;

боевых бронированных машин – 23 594;

артиллерийских систем – 34 499 (+13);

РСЗО – 1 545 (+1);

средств ПВО – 1 247 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);

крылатых ракет – 3 940;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);

специальной техники – 4 000.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

