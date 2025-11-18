Потери врага на 18 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 364-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 160 380 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 18 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 160 380 (+960);
  • танков – 11 355;
  • боевых бронированных машин – 23 594;
  • артиллерийских систем – 34 499 (+13);
  • РСЗО – 1 545 (+1);
  • средств ПВО – 1 247 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);
  • крылатых ракет – 3 940;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);
  • специальной техники – 4 000.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 18 ноября 2025 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины – где ведутся бои в Украине 18 ноября 2025 года

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.