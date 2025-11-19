Важные события, которые откроют перспективы окончания войны в Украине, произойдут в феврале 2026 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов о важных событиях для Украины по установлению мира

Глава ГУР в интервью 24 каналу, отвечая на вопрос, когда стоит ожидать стечения событий, которые приведут к перелому в войне, сказал:

— Будем приближаться к этому зимой. Давайте так скажу: наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут — начало февраля, середина февраля.

К тому же, он назвал действия президента США Дональда Трампа “максимально системными и последовательными”.

— Без его вмешательства, я не думаю, что есть шанс на прекращение боевых действий. По состоянию на сейчас, — сказал Буданов.

На вопрос, какой он видит в будущем международную архитектуру безопасности, чтобы российско-украинская война не повторилась, он ответил:

— Точно будет видоизменение. Многие страны сделали для себя вывод, что прежде всего нужно опираться на свои собственные силы и выстраивать сильные двусторонние отношения с теми, в ком они будут уверены, то есть с теми, кто точно придет им на помощь”.

По его словам, то, что происходило особенно в начале 22-го года, во время начала нашей полномасштабной войны с нами, дискуссии внутри НАТО, показали, что определенные страны категорически не готовы к принятию радикальных решений.

— И мы об этом не упоминаем, а вот они внутри очень хорошо это запомнили и сделали из этого выводы. Поэтому я думаю, что параллельно с существованием тех крупных блоков, которые существуют, будут появляться новые региональные образования военно-политической направленности, — добавил Буданов.

