Буданов анонсировал переломный момент в войне в Украине на февраль 2026 года
- Этой зимой Украина может приблизиться к миру, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
- Он отметил, что все события, которые будут этому способствовать, произойдут в феврале.
- К тому же, Буданов оценил действия Трампа как максимально системные и последовательные.
Важные события, которые откроют перспективы окончания войны в Украине, произойдут в феврале 2026 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Буданов о важных событиях для Украины по установлению мира
Глава ГУР в интервью 24 каналу, отвечая на вопрос, когда стоит ожидать стечения событий, которые приведут к перелому в войне, сказал:
— Будем приближаться к этому зимой. Давайте так скажу: наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут — начало февраля, середина февраля.
К тому же, он назвал действия президента США Дональда Трампа “максимально системными и последовательными”.
— Без его вмешательства, я не думаю, что есть шанс на прекращение боевых действий. По состоянию на сейчас, — сказал Буданов.
На вопрос, какой он видит в будущем международную архитектуру безопасности, чтобы российско-украинская война не повторилась, он ответил:
— Точно будет видоизменение. Многие страны сделали для себя вывод, что прежде всего нужно опираться на свои собственные силы и выстраивать сильные двусторонние отношения с теми, в ком они будут уверены, то есть с теми, кто точно придет им на помощь”.
По его словам, то, что происходило особенно в начале 22-го года, во время начала нашей полномасштабной войны с нами, дискуссии внутри НАТО, показали, что определенные страны категорически не готовы к принятию радикальных решений.
— И мы об этом не упоминаем, а вот они внутри очень хорошо это запомнили и сделали из этого выводы. Поэтому я думаю, что параллельно с существованием тех крупных блоков, которые существуют, будут появляться новые региональные образования военно-политической направленности, — добавил Буданов.