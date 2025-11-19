Министерство по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации продолжают реализовывать программу Ветеранский спорт, основанную по инициативе президента Владимира Зеленского.

Сколько ветеранов подали заявку на участие в программе Ветеранский спорт, читайте в нашем материале.

Что предусматривает программа Ветеранский спорт

О ходе и внедрении программы в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Программа Ветеранский спорт была запущена на портале Дія в январе. Она предусматривает ежеквартальную выплату в размере 1 500 гривен для оплаты спортивных занятий.

По словам Виктора Микиты, по поручению главы государства он вместе с руководителем Киевской областной военной администрации Николаем Калашником посетил Ирпень, где с участием представителей ветеранского сообщества провели мероприятие, направленное на популяризацию этой программы.

Микита подчеркнул, что ветеранский спорт рассматривают как один из самых эффективных путей восстановления физического и психологического здоровья военных, а также как важную составляющую их возвращения к полноценной жизни после службы.

Во время встречи речь шла и о том, как именно работает программа:

государство предоставляет возможность ветеранам и ветеранам получать ежеквартальную финансовую поддержку для посещения спортивных залов,

бассейнов и других учреждений физической культуры.

Благодаря цифровым решениям Минцифры подать заявку можно быстро, без очередей и лишних процедур.

Сколько людей подали заявку на участие в программе Ветеранский спорт

На данном этапе, как сообщил Микита, количество поданных заявок на участие в программе Ветеранский спорт превысило 200 тысяч человек.

Особое внимание во время мероприятия уделили украинским военным Роману “Добряку” Колеснику, Владиславу “Шати” Шатилу, Михаилу “Гризли” Матвиеву и Александру “Рагнару” Михову, которые после прохождения протезирования совершили восхождение на Килиманджаро в Танзании на высоту 5 895 метров.

Присутствующие имели возможность лично услышать их историю, которая, по словам Микиты, стала вдохновением для многих и подтвердила: спорт может быть ключом к внутренней силе и восстановлению.

