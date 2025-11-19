Россия время от времени атакует Украину Кинжалами. Что известно об авиационном ракетном комплексе, его характеристиках, а также об истории и применении в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое ракетный комплекс Кинжал

Ракетный комплекс Кинжал (или 9-А-7660 Кинжал, а в ряде источников Х-47М2 Кинжал) – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковые ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

По некоторым данным, Кинжал является авиационным вариантом ракетного комплекса Искандер.

Немного истории

Первые успешные испытания ракетного комплекса Кинжал были проведены Россией 1 декабря 2017 года. В феврале-марте 2018 года начались его эксплуатационные войсковые испытания.

Впервые широкой публике о появлении комплекса Кинжал сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Одновременно были продемонстрированы видеоматериалы испытания комплекса.

На них видно, что функции боевой платформы (самолета-носителя) выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Было заявлено, что ракета после сброса в заданной точке далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и маневрируя на всей траектории полета.

Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого.

По словам военных экспертов, новая ракета является не крылатой, а аэробаллистической. То есть траектория ее полета поддерживается за счет высокой скорости.

Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит ее первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров.

Полет ракеты также происходит на границе стратосферы с целью избежания значительного сопротивления воздуха.

Развенчание мифов

Кинжал действительно может быть грозным оружием, но это далеко не тот безудержный комплекс, как заявляла Россия, поэтому вероятно, не следует далее характеризовать его как гиперзвуковое оружие. Об этом пишет издание Jerusalem Post.

Согласно январскому отчету Конгресса США, гиперзвуковое оружие — это снаряды и транспортные средства, которые способны летать и маневрировать в атмосфере со скоростью 5 Махов (в пять раз быстрее скорости звука) в течение длительного периода, и высокая скорость маневров теоретически затрудняет их отслеживание и перехват средствами ПВО.

В отчете НАТО о гиперзвуковом оружии за 2020 год говорится, что Кинжал не стоит характеризовать как гиперзвуковое оружие, но комплекс был включен в этот перечень из-за его способности маневрировать по своей баллистической траектории. И хотя Кремль заявляет, что эта ракета может развивать скорость 10 Махов, в отчете НАТО указано, что ее скорость, вероятно, намного меньше.

Издание MSN также пишет, что ранее Кинжал мог пробивать прочную противовоздушную оборону Украины, однако теперь благодаря системе Patriot мнение о комплексе изменилось.

— Похоже, что сильно раздувшийся пузырь шума вокруг российской гиперзвуковой чудо-ракеты, возможно, по крайней мере немного сдулся, — говорится в статье MSN.

Напоминаем, уже бывший командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук официально подтвердил первый случай уничтожения ракеты Х-47 Кинжал из зенитно-ракетного комплекса Patriot 4 мая 2023 года.

Применение в Украине

9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса Кинжал. В результате удара были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Еще один обстрел ракетами Кинжал состоялся 7 августа 2022 года, когда враг нанес удар по объектам в Винницкой области.

26 января 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

Среди выпущенных ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31 и кораблей из акватории Черного моря.

Утром 11 августа 2023 года враг выпустил по территории Украины аэробалистические ракеты Х-47М2 Кинжал из МиГ-31К.

Утром 29 декабря 2023 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, запустив 158 воздушных целей (ракеты и дроны-камикадзе Шахед). В частности, был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, которые совершили пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал из Астраханской области.

31 декабря российская авиация пустила ракеты Кинжал по Украине. Взрывы слышали в Кропивницком и Кривом Роге.

8 января 2024 года российская авиация нанесла очередной комбинированный ракетный удар по Украине. Для пусков баллистических ракет Кинжал над территорией РФ подняли четыре самолета МиГ-31К.

13 декабря 2024 года Ивано-Франковская область подверглась самой массированной атаке за время войны. Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве региона аэробаллистические ракеты Х-47М Кинжал. В общем радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали в небе над Украиной четыре аэробаллистические ракеты Х-47М Кинжал.

30 декабря 2024 года россияне запустили по Украине одну аэробаллистическую ракету Кинжал с истребителя МиГ-31К из Тульской области. Наши силы ПВО ее сбили.

По данным Воздушных сил, за три года войны наша ПВО сбила 26 525 средств воздушного нападения противника, в том числе 40 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал.

Тактико-технические характеристики РК Кинжал

Носитель (пусковая установка):

МиГ-31К — 1 ракета;

Ту-22М3 — 4 ракеты;

Ту-160 — предполагается по 4 на каждом из двух барабанов (возможно, уменьшенная версия для Су-57);

Су-57 — в перспективе.

Ракета: 9-C-7760 — аэробаллистическая.

Максимальная дальность поражения комплекса:

МиГ-31К – 2 тыс. км;

Ту-22М3 — более 3 тыс. км.

Максимальная скорость: до 14 688 км/ч или 4 080 м/с.

Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км.

КВО: 1 м.

Тип боевой части: в обычном снаряжении или ядерная.

Масса боевой части: 500 кг.

Источник : Минобороны

