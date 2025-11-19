Потери врага на 19 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 365-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 161 230 убитыми и ранеными.

Потери врага на 19 ноября 2025 года

личного состава – около 1 161 230 (+850);

танков – 11 356 (+1);

боевых бронированных машин – 23 595 (+1);

артиллерийских систем – 34 511 (+12);

РСЗО – 1 546 (+1);

средств ПВО – 1 247;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293);

крылатых ракет – 3 940;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56);

специальной техники – 4 001 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

