Потери врага на 19 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 365-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 161 230 убитыми и ранеными.

Потери врага на 19 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 161 230 (+850);
  • танков – 11 356 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 595 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 511 (+12);
  • РСЗО – 1 546 (+1);
  • средств ПВО – 1 247;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293);
  • крылатых ракет – 3 940;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56);
  • специальной техники – 4 001 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

