Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 19 ноября: уничтожено 850 оккупантов и 12 артсистем
Потери врага на 19 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 365-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 161 230 убитыми и ранеными.
Потери врага на 19 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 161 230 (+850);
- танков – 11 356 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 595 (+1);
- артиллерийских систем – 34 511 (+12);
- РСЗО – 1 546 (+1);
- средств ПВО – 1 247;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293);
- крылатых ракет – 3 940;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56);
- специальной техники – 4 001 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
