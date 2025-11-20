С начала прошедших суток произошло 193 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, осуществил 4 442 обстрела, из них 218 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

Карты боевых действий в Украине на 20 ноября 2025

Ситуация в Украине на 20 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес 5 авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также осуществил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосиновое и Шийковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбівка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шийковки.

На Славянском направлении в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Сиверска, Выемки и Федоровки противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.

На Константиновском направлении враг осуществил 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Новое Шаховое, Паньковка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономичное, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 11 вражеских атак в районах Ровнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Приморское.

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 20 ноября 2025 года

личного состава / personnel – около 1 162 120 (+890) человек / persons

танков / tanks – 11 357 (+1) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 597 (+2) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 34 530 (+19) ед.

РСЗО / MLRS – 1 546 (+0) ед.

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 247 (+0) ед.

самолетов / aircraft – 428 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 82 470 (+384) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles – 3 981 (+41) ед.

корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 67 703 (+68) ед.

специальная техника / special equipment – 4 002 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

