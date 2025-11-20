Секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся из зарубежной командировки.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, опровергнув сообщения в сети о том, что чиновник якобы не вернется в Украину.

Умеров вернулся в Украину

— Да, он вернулся из командировки. Также хочу отметить, что это уже его двенадцатая командировка с момента назначения на должность секретаря СНБО. И командировки — это абсолютно обычная часть нашей жизни, из которой мы не делаем ажиотажа, — сказала она в четверг, 20 ноября.

11 ноября Умеров объявил о начале рабочей поездки в Турцию и страны Ближнего Востока с целью разблокирования процесса обмена пленными в соответствии с уже достигнутыми договоренностями.

В тот же день прокурор САП заявил, что бизнесмен Тимур Миндич в течение 2025 года оказывал влияние на министра энергетики Германа Галущенко и на Рустема Умерова.

В ответ Умеров заявил, что попытки связать его работу с “влиянием” отдельных лиц не имеют оснований.

Он подтвердил встречу с Миндичем, во время которой обсуждалась поставка бронежилетов в рамках одного из контрактов.

— В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один бронежилет не был поставлен, — добавил Умеров.

Издание Clash Report сообщало, что Умеров якобы отказался возвращаться в Украину. Впоследствии Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

19 ноября президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где его встретил Умеров.

В СНБО сообщили, что зарубежная командировка секретаря длилась с 11 по 19 ноября включительно.

Во время поездки Умеров провел ряд встреч и консультаций с турецкими чиновниками – главой МИД Турции Хаканом Фиданом, руководителем Национальной разведки Ибрагимом Калыном, советником президента по вопросам внешней политики Акифом Чагатай Килычем, министром обороны Яшаром Гулером.

Также он встретился с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и «высшими должностными лицами» Объединенных Арабских Эмиратов.

