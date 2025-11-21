22 ноября во Львове и области будут действовать графики стабилизационных отключений. Однако в этот день света у жителей региона будет больше, чем в предыдущие дни.

Львовоблэнерго: графики отключений 22 ноября

По информации Укрэнерго, в субботу, 22 ноября, отключения электроэнергии коснутся большинства регионов Украины.

Графики почасовых отключений света (ГПВ) введены и во Львове и области, сообщили во Львовоблэнерго. Ожидается, что отключать свет в течение суток будут один-два раза.

Сейчас смотрят

В целом у подочередей свет в течение дня может отсутствовать в пределах от 1,5 до 5,5 часов.

В случае изменений в графиках, информация будет обнародована Львовоблэнерго дополнительно, поэтому стоит следить за обновлениями на страницах ведомства в соцсетях.

Когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее экономно, просят энергетики.

К слову, ранее в Укрэнерго рассказали, как именно будут отключать свет в субботу, 22 ноября.

При этом директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что свет выключают чаще из-за снижения мощности реакторов АЭС.

По его словам, из-за российских обстрелов в Украине работают четыре реактора АЭС на пониженной мощности, вместо девяти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.