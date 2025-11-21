Львовоблэнерго обнародовало графики отключений на 22 ноября: когда не будет света
- Во Львове и области 22 ноября будут отключать свет согласно графиков.
- У подочередей электроэнергии может не быть в целом в течение дня от 1,5 до 5,5 часов.
- В то же время графики ограничений могут меняться, в зависимости от ситуации в энергосистеме.
22 ноября во Львове и области будут действовать графики стабилизационных отключений. Однако в этот день света у жителей региона будет больше, чем в предыдущие дни.
Львовоблэнерго: графики отключений 22 ноября
По информации Укрэнерго, в субботу, 22 ноября, отключения электроэнергии коснутся большинства регионов Украины.
Графики почасовых отключений света (ГПВ) введены и во Львове и области, сообщили во Львовоблэнерго. Ожидается, что отключать свет в течение суток будут один-два раза.
В целом у подочередей свет в течение дня может отсутствовать в пределах от 1,5 до 5,5 часов.
В случае изменений в графиках, информация будет обнародована Львовоблэнерго дополнительно, поэтому стоит следить за обновлениями на страницах ведомства в соцсетях.
Когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее экономно, просят энергетики.
К слову, ранее в Укрэнерго рассказали, как именно будут отключать свет в субботу, 22 ноября.
При этом директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что свет выключают чаще из-за снижения мощности реакторов АЭС.
По его словам, из-за российских обстрелов в Украине работают четыре реактора АЭС на пониженной мощности, вместо девяти.