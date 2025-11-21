Ситуация на Гуляйпольском направлении остается достаточно напряженной, поскольку враг не уменьшает огневого воздействия на украинские позиции, в частности вблизи населенных пунктов Яблуково и Ровнополье.

Какая ситуация на Гуляйпольском направлении 21 ноября

Как сообщают Силы обороны Юга Украины, за прошедшие сутки вблизи населенных пунктов Яблуково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений.

В это время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага, отметили Силы обороны, а также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют украинские подразделения и не дают им возможности отойти.

— Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования, — говорится в сообщении.

Ситуация на Гуляйпольском направлении действительно сложная, но с украинскими бойцами поддерживается связь, налажена логистика и проводится эвакуация раненых, отмечают в Силах обороны Юга.

В то же время украинским подразделениям, ведущим бои на этом направлении, оказывают поддержку штурмовые подразделения.

В Силах обороны Юга обращают внимание, что командование полностью контролирует ситуацию на Гуляйпольском направлении и проводит все необходимые действия для улучшения тактического положения украинских войск.

