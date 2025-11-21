Потери РФ на 21 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 367-е сутки полномасштабной войны превысили 1,163 млн.

Потери РФ на 21 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 163 170 (+1 050);
  • танков – 11 357;
  • боевых бронированных машин – 23 600 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 550 (+20);
  • реактивных систем залпового огня – 1 546;
  • средств противовоздушной обороны – 1 247;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);
  • крылатых ракет – 3 981;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);
  • специальной техники – 4 002.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

