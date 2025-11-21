Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 21 ноября: минус 1 050 оккупантов и два десятка артсистем
Потери РФ на 21 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 367-е сутки полномасштабной войны превысили 1,163 млн.
- личного состава – около 1 163 170 (+1 050);
- танков – 11 357;
- боевых бронированных машин – 23 600 (+3);
- артиллерийских систем – 34 550 (+20);
- реактивных систем залпового огня – 1 546;
- средств противовоздушной обороны – 1 247;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);
- специальной техники – 4 002.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
