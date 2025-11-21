Процедуру периодического сопоставления данных работников с информацией, содержащейся в территориальных центрах комплектования, называют внешней сверкой.

На каждом предприятии, где работают призывники, военнообязанные и резервисты, ежегодно обязательно нужно проводить сверку с ТЦК. Это требование действующего Порядка № 1487, который регламентирует ведение персонального воинского учета работников.

О том, когда проводится сверка с ТЦК и как это происходит, читайте в нашем материале.

Процедура сверки с ТЦК по персональному воинскому учету на предприятии: изменения в 2025 году

С 1 июля 2025 года произошли изменения в составе и названиях списков персонального воинского учета. Теперь официальное название документа звучит как Списки персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, тогда как ранее в нем предусматривалась специальная строка для вписывания группы и названия предприятия. Сейчас наименование предприятия можно указать отдельно, но оно больше не является обязательным полем.

Какая информация нужна при сверке списков военнообязанных с ТЦК

Что касается информации, которая заносится в списки, ранее существовали три разных перечня для:

офицеров среди военнообязанных и резервистов;

рядового, сержантского и старшинского состава;

призывников.

После обновления формы остался единый перечень информации, который включает следующие данные:

номер учетной записи,

категорию военной обязанности,

воинское звание,

полные данные работника,

дату рождения,

индивидуальный номер в государственном реестре,

паспортные данные,

адрес проживания,

информацию о военно-учетных документах,

отсрочках от призыва,

бронировании,

прохождении службы,

мобилизационных распоряжениях и должностях с соответствующими приказами.

Кроме того, после 31 июля 2025 года в графах обязательно указывается либо задекларированное/зарегистрированное место жительства, либо фактическое место пребывания лица.

Все записи заполняются по данным паспорта и военно-учетных документов, предоставленных при трудоустройстве или поступлении на обучение. В случае отсутствия определенной информации делаются соответствующие отметки в сообщениях в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Если работник исключен из учета или он уволен, в списках делаются соответствующие записи: Исключен из персонального воинского учета или Уволен.

Сверка с ТЦК: какие документы нужны

Для сверки и контроля необходимо иметь полный пакет документов.

Сверка с ТЦК, документы:

Актуальные списки персонального воинского учета (форма из приложения 5

Ведомость оперативного учета ( приложение 12

Приказ, которым определено ответственное лицо за ведение воинского учета.

Должностную инструкцию этого лица с прописанными военно-учетными функциями.

Приказ о необходимости повышения квалификации лиц, ответственных за воинский учет (независимо от того, есть такая необходимость или нет).

График сверки данных с военно-учетными документами работников.

Документ (журнал, письмо ознакомления и т.п.), подтверждающий, что работники ознакомлены с правилами воинского учета.

Журнал фиксации результатов проверок состояния воинского учета (приложение 9 к Порядку №1487).

Подтверждение, что предприятие сообщало ТЦК о приеме, увольнении и изменении данных военнообязанных (приложение 4).

Подтверждение отправки информации о назначении или увольнении лиц, ответственных за воинский учет (приложение 1).

Подтверждение передачи сводного списка граждан, подлежащих приписке (приложение 6).

Копии воинско-учетных документов всех работников, подлежащих учету.

Сверка с ТЦК: до какого числа

Такую проверку нужно организовывать не реже одного раза в год, чтобы данные воинского учета оставались актуальными. Четкой даты, когда именно следует проводить внешнюю сверку, закон не определяет. Поэтому большинство учреждений ориентируется на несколько практических ориентиров:

Годовой план проверок воинского учета. Если предприятие включено в этот план, стоит провести сверку заблаговременно, еще до прихода проверяющих. Локальный график сверки с территориальным центром комплектования, на территории которого расположена организация. При наличии такого графика рекомендуется сначала пройти сверку с теми ТЦК и СП, где стоят на учете отдельные работники, а уже потом — с местным центром.

Если предприятие не включено ни в годовой план, ни в графики, дата проведения внешней сверки определяется самостоятельно.

Формально именно ТЦК и СП должны уведомлять работодателя о том, когда планируется сверка. На практике это происходит не всегда, поэтому инициатива часто лежит на самом предприятии.

Лучший вариант — обратиться в каждый ТЦК и СП, где состоят на учете ваши работники. Сделать это можно официальным письмом или по телефону.

После получения ответов работодатель составляет собственный график внешней сверки.

