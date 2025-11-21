Сверка с ТЦК: документы и что потребуют при проверке
Процедуру периодического сопоставления данных работников с информацией, содержащейся в территориальных центрах комплектования, называют внешней сверкой.
На каждом предприятии, где работают призывники, военнообязанные и резервисты, ежегодно обязательно нужно проводить сверку с ТЦК. Это требование действующего Порядка № 1487, который регламентирует ведение персонального воинского учета работников.
О том, когда проводится сверка с ТЦК и как это происходит, читайте в нашем материале.
Процедура сверки с ТЦК по персональному воинскому учету на предприятии: изменения в 2025 году
С 1 июля 2025 года произошли изменения в составе и названиях списков персонального воинского учета. Теперь официальное название документа звучит как Списки персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, тогда как ранее в нем предусматривалась специальная строка для вписывания группы и названия предприятия. Сейчас наименование предприятия можно указать отдельно, но оно больше не является обязательным полем.
Какая информация нужна при сверке списков военнообязанных с ТЦК
Что касается информации, которая заносится в списки, ранее существовали три разных перечня для:
- офицеров среди военнообязанных и резервистов;
- рядового, сержантского и старшинского состава;
- призывников.
После обновления формы остался единый перечень информации, который включает следующие данные:
- номер учетной записи,
- категорию военной обязанности,
- воинское звание,
- полные данные работника,
- дату рождения,
- индивидуальный номер в государственном реестре,
- паспортные данные,
- адрес проживания,
- информацию о военно-учетных документах,
- отсрочках от призыва,
- бронировании,
- прохождении службы,
- мобилизационных распоряжениях и должностях с соответствующими приказами.
Кроме того, после 31 июля 2025 года в графах обязательно указывается либо задекларированное/зарегистрированное место жительства, либо фактическое место пребывания лица.
Все записи заполняются по данным паспорта и военно-учетных документов, предоставленных при трудоустройстве или поступлении на обучение. В случае отсутствия определенной информации делаются соответствующие отметки в сообщениях в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Если работник исключен из учета или он уволен, в списках делаются соответствующие записи: Исключен из персонального воинского учета или Уволен.
Сверка с ТЦК: какие документы нужны
Для сверки и контроля необходимо иметь полный пакет документов.
Сверка с ТЦК, документы:
- Актуальные списки персонального воинского учета (форма из приложения 5 к Порядку №1487).
- Ведомость оперативного учета ( приложение 12 к Порядку №1487).
- Приказ, которым определено ответственное лицо за ведение воинского учета.
- Должностную инструкцию этого лица с прописанными военно-учетными функциями.
- Приказ о необходимости повышения квалификации лиц, ответственных за воинский учет (независимо от того, есть такая необходимость или нет).
- График сверки данных с военно-учетными документами работников.
- Документ (журнал, письмо ознакомления и т.п.), подтверждающий, что работники ознакомлены с правилами воинского учета.
- Журнал фиксации результатов проверок состояния воинского учета (приложение 9 к Порядку №1487).
- Подтверждение, что предприятие сообщало ТЦК о приеме, увольнении и изменении данных военнообязанных (приложение 4).
- Подтверждение отправки информации о назначении или увольнении лиц, ответственных за воинский учет (приложение 1).
- Подтверждение передачи сводного списка граждан, подлежащих приписке (приложение 6).
- Копии воинско-учетных документов всех работников, подлежащих учету.
Сверка с ТЦК: до какого числа
Такую проверку нужно организовывать не реже одного раза в год, чтобы данные воинского учета оставались актуальными. Четкой даты, когда именно следует проводить внешнюю сверку, закон не определяет. Поэтому большинство учреждений ориентируется на несколько практических ориентиров:
- Годовой план проверок воинского учета. Если предприятие включено в этот план, стоит провести сверку заблаговременно, еще до прихода проверяющих.
- Локальный график сверки с территориальным центром комплектования, на территории которого расположена организация. При наличии такого графика рекомендуется сначала пройти сверку с теми ТЦК и СП, где стоят на учете отдельные работники, а уже потом — с местным центром.
Если предприятие не включено ни в годовой план, ни в графики, дата проведения внешней сверки определяется самостоятельно.
Формально именно ТЦК и СП должны уведомлять работодателя о том, когда планируется сверка. На практике это происходит не всегда, поэтому инициатива часто лежит на самом предприятии.
Лучший вариант — обратиться в каждый ТЦК и СП, где состоят на учете ваши работники. Сделать это можно официальным письмом или по телефону.
После получения ответов работодатель составляет собственный график внешней сверки.