США, Украина и ЕС в воскресенье, 22 ноября, проведут переговоры по новому “мирному плану” Дональда Трампа.

Переговоры по новому “мирному плану” Трампа

Как пишет CNN, сегодня утром министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибыли в Женеву (Швейцария), где должна состояться его встреча с высокопоставленными чиновниками. На ней планируется обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

Источник сообщил, что завтра к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Он подчеркнул, что цель — согласовать формулировку к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем Sudostschweiz тоже пишет, что 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По информации Reuters, в встрече примут участие советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, а также представители США и Украины.

Известно, что украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров, а с американской — Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Стоит отметить, что, по информации источника CNN, встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного плана тоже запланирована. Чиновник сказал, что она “пройдет быстро”, однако не в Женеве. Место и дату встречи он уточнять отказался.

Напомним, что в пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложенный мирный план для Украины.

Перед этим, 19 ноября, высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом для обсуждения мирных усилий с Зеленским.

А 20 ноября СМИ со ссылкой на источники предоставили детали так называемого мирного плана, над которым работали представители России и США.

