Переговоры по “мирному плану” Трампа пройдут 23 ноября — СМИ
- 22 ноября пройдут переговоры по новому "мирному плану" Дональда Трампа.
- На переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
- Украинскую сторону представят глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров.
США, Украина и ЕС в воскресенье, 22 ноября, проведут переговоры по новому “мирному плану” Дональда Трампа.
Переговоры по новому “мирному плану” Трампа
Как пишет CNN, сегодня утром министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибыли в Женеву (Швейцария), где должна состояться его встреча с высокопоставленными чиновниками. На ней планируется обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.
Источник сообщил, что завтра к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Он подчеркнул, что цель — согласовать формулировку к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Между тем Sudostschweiz тоже пишет, что 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По информации Reuters, в встрече примут участие советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, а также представители США и Украины.
Известно, что украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров, а с американской — Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.
Стоит отметить, что, по информации источника CNN, встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного плана тоже запланирована. Чиновник сказал, что она “пройдет быстро”, однако не в Женеве. Место и дату встречи он уточнять отказался.
Напомним, что в пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложенный мирный план для Украины.
Перед этим, 19 ноября, высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом для обсуждения мирных усилий с Зеленским.
А 20 ноября СМИ со ссылкой на источники предоставили детали так называемого мирного плана, над которым работали представители России и США.