С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 32 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 748 дронов-камикадзе и осуществили 3 243 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 ноября 2025 года

Фото: ISW
Потери РФ на 23 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 166 260 (+920);
  • танков – 11 363 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 615 (+8);
  • артиллерийских систем – 34 585 (+26);
  • РСЗО – 1 549 (+2);
  • средств ПВО – 1 248;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);
  • крылатых ракет – 3 981;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);
  • специальной техники – 4 003 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Карта DeepState

