С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 32 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 748 дронов-камикадзе и осуществили 3 243 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 ноября 2025 года

Потери РФ на 23 ноября 2025 года

личного состава – около 1 166 260 (+920);

танков – 11 363 (+2);

боевых бронированных машин – 23 615 (+8);

артиллерийских систем – 34 585 (+26);

РСЗО – 1 549 (+2);

средств ПВО – 1 248;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);

крылатых ракет – 3 981;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);

специальной техники – 4 003 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

