Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.
Карта боевых действий на 23 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 32 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 748 дронов-камикадзе и осуществили 3 243 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 23 ноября 2025 года
Потери РФ на 23 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 166 260 (+920);
- танков – 11 363 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 615 (+8);
- артиллерийских систем – 34 585 (+26);
- РСЗО – 1 549 (+2);
- средств ПВО – 1 248;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);
- специальной техники – 4 003 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
