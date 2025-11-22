Союзники Украины из стран Северной Европы и Балтии обещают продолжать вооружать нашу страну, чтобы сдержать “дальнейшую российскую агрессию”.

Совместное заявление лидеров стран Северной Европы и Балтии

Североевропейско-балтийская восьмерка пообещала продолжить поставки вооружений на Украину, о чем говорится в заявлении лидеров стран.

В документе подчеркивают, что Россия пока не взяла на себя обязательств по прекращению огня и не делает шагов, ведущих к миру.

Также в заявлении подчеркивают, что Украина “постоянно демонстрирует серьезность своих намерений в отношении мира”.

— С самого начала агрессивной войны России мы были на стороне Украины и будем продолжать это делать. Наша решимость исходит из того, что мы понимаем: речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы в целом, — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны Северной Европы оказались среди крупнейших доноров Украины в Европе.

Страны Северо-Балтийской восьмерки, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, добавляют, что только те решения, которые “уважают суверенитет Украины и принесут Украине и Европе большую безопасность и стабильность, пользуются нашей полной поддержкой”.

Заявление завершается обращением к украинскому народу:

— Ваша решимость, упорство и мужество были поистине достойны восхищения с самого начала войны. Мы хотим, чтобы вы знали, что вы не одни и можете рассчитывать на нашу поддержку.

Напомним, что ранее в администрации Трампа, что если Украина не примет так называемый мирный план, то США приостановят помощь Украине. При этом, как писало издание Bloomberg, потеря возможности получения разведданных со стороны США может оказаться более разрушительной, чем прекращение поставок оружия.

Также ранее сообщалось, что 23 ноября пройдут переговоры по новому “мирному плану” Дональда Трампа.

