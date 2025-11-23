Парламентарии ЕС призывают Трампа применить к РФ политику жесткого сдерживания
- Европейские парламентарии обратились к Дональду Трампу с призывом применять политику Рональда Рейгана в отношении России.
- Обращение подписали более 45 политиков из Европейского парламента и национальных парламентов нескольких стран.
Парламентарии европейских стран призывают президента США Дональда Трампа в отношениях с РФ применять стратегию 40-го президента США Рональда Рейгана – политику жесткого сдерживания и победы.
Трампа призывают применить в отношении РФ стратегию Рейгана
— Хотя мы приветствуем ваши усилия по достижению мира, важно помнить слова президента Рональда Рейгана, когда его спросили о его стратегии в отношении Советского Союза: Мы выиграем, они проиграют, — говорится в сообщении.
Отмечается, что “это должна быть общая стратегия в отношении России, а также разработка “мирного плана”, который обеспечит справедливый и длительный мир”.
— США, Украина и свободный мир должны выиграть; Россия и ее союзники из “оси зла” должны проиграть, — отмечается в обращении европейских парламентариев к Трампу, которое один из подписантов, председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция Слуга народа) предоставил изданию Интерфакс-Украина.
Парламентарии подчеркнули, что попытки успокоить Россию как агрессора или давление на Украину как жертву этой агрессии неприемлемы с моральной точки зрения и унижают человеческое достоинство.
— Уступить России означает отказаться от общих ценностей и погрузить свободный мир в анархию и хаос, — отмечается в обращении.
Политики надеются на сильное американское лидерство и подчеркивают, что “Америка является великой и первой только тогда, когда она непоколебимо отстаивает свободу, демократию, уважение к правам человека и верховенство права”.
Обращение подписали более 45 политиков, в частности члены Европейского парламента и представители законодательных органов Литвы, Хорватии, Ирландии, Эстонии, Словакии, Венгрии, Польши, Болгарии.