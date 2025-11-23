Уже есть краткие отчеты украинской команды о результатах первых встреч в Женеве, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о ходе встреч в Женеве

Глава государства сообщил, что на данный момент есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины.

— Уже были краткие отчеты команды о результатах первых встреч и бесед. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины, — сообщил президент Украины.

Он отметил, что продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — положить конец кровопролитию и войне.

Напомним, что украинская делегация сегодня работает в Женеве для поиска работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности.

Уже состоялась встреча с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

