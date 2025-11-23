Главная сложность дипломатических усилий вокруг российско-украинской войны заключается в том, что ее начала именно Россия. И все время полномасштабного вторжения РФ не хочет завершать войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Россия стремится продолжать войну

По его словам, Владимир Путин ведет войну так, что ему безразличны как огромные потери россиян, так и количество убитых украинцев.

— Российские командиры не просто хотят действовать жестоко – они имеют четкие приказы, что могут убивать так, как им вздумается, — подчеркнул Зеленский.

Именно это, по словам Зеленского, делает российскую войну настолько кровавой и приводит к многочисленным жертвам как на фронте, так и в украинских городах.

Президент отметил, что российская армия не только убивает взрослых, но и похищает украинских детей, пытаясь переучить их для будущего участия в войне.

По словам главы государства, российское командование сейчас бросает в штурмы против украинских оборонительных позиций молодых людей, которые в 2014 году еще учились в младшей школе — в период оккупации Крыма и начала гибридной агрессии РФ.

— Это долгая война, и главное, что пытается сделать Россия, — оставить себе возможность воевать еще дольше и не только против Украины. Поэтому мы так ценим, что ради мира сейчас работают столько сил и лидеров, — подчеркнул он.

Украина благодарна США за помощь

По словам Зеленского, Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американцу и лично президенту Дональду Трампу за помощь, которая “начиная с джавелинов, спасает жизни украинцев”.

— Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизни. Важно сохранять поддержку, — добавил он.

Президент подчеркнул, что мир не должен забывать о главной цели — остановить российскую войну и не допустить ее повторения.

Он отметил, что только в этом году Путин отправил на смерть сотни тысяч россиян ради оккупации небольших частей украинской территории, несмотря на то, что Россия имеет самую большую международно признанную территорию в мире.

— Такой характер войны и попытки России продлить войну свидетельствуют, что для них это не о территории, не о том, как ведет себя тот или иной сосед России, а о “праве на войну” для России, о “праве на подчинение” других, о фундаментальном отсутствии безопасности, — сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина внимательно работает над каждым пунктом и каждым шагом, необходимым для установления мира.

По его словам, все решения должны сработать так, чтобы война была завершена и больше никогда не повторилась.

Напомним, сегодня Дональд Трамп заявил, что лидеры Украины не проявили никакой благодарности за усилия США по достижению мира.

