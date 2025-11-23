Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.

В Женеве (Швейцария) приступила к работе украинская делегация, о чем сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно, — написал он в Telegram.

В целом сегодня за планом ряд встреч в разных форматах, сообщил Ермак. По его словам, продолжается совместная работа по достижению устойчивого и справедливого мира для Украины.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона рассчитывает на конструктив.

— В это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат, — написал он в Telegram.

Президент подчеркнул, что нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разжигаться.

— Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас, — добавил он.

Ранее Reuters сообщало о прибытии в Женеву госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Напомним, что вчера, 22 ноября, президент Владимир Зеленский указом утвердил состав украинской делегации, которая сегодня работает в Женеве.

Ожидаются переговоры между представителями Украины и США о потенциальных параметрах будущего мирного соглашения. При этом глава государства отмечал, что наша делегация знает, как защищать украинские интересы.

