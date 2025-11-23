Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Потери РФ на 23 ноября: уничтожено 920 оккупантов, два танка и 26 артсистем
Потери врага на 23 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 369-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 166 260 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 23 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 166 260 (+920);
- танков – 11 363 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 615 (+8);
- артиллерийских систем – 34 585 (+26);
- РСЗО – 1 549 (+2);
- средств ПВО – 1 248;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);
- специальной техники – 4 003 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
