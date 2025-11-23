Потери врага на 23 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 369-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 166 260 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 23 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 166 260 (+920);
  • танков – 11 363 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 615 (+8);
  • артиллерийских систем – 34 585 (+26);
  • РСЗО – 1 549 (+2);
  • средств ПВО – 1 248;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);
  • крылатых ракет – 3 981;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);
  • специальной техники – 4 003 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

