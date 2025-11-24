Председатель Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 ноября.

Об этом европейский политик сообщил на своей странице в соцсети Х.

Разговор Кошты и Зеленского 24 ноября: что известно

По словам Кошты, разговор состоялся перед неформальной встречей лидеров ЕС, во время которой будут обсуждаться мирные инициативы и поддержка Украины.

— Поговорил с Владимиром Зеленским перед неформальной встречей лидеров ЕС о мирных усилиях для Украины, чтобы получить его оценку ситуации, — отметил Кошта.

Глава Евросовета подчеркнул, что объединенная и скоординированная позиция ЕС является ключевой для обеспечения успешного результата мирных переговоров — как для Украины, так и для Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Антониу Кошту за поддержку и подчеркнул важность равного вовлечения Украины в формирование общей позиции ЕС.

— Я проинформировал президента о встречах советников в Женеве, ходе переговоров и ключевых приоритетах. Мы продолжаем добросовестно работать над достижением мира в Европе, — написал Зеленский в соцсети X.

Напомним, что переговоры высокопоставленных делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании состоялись 23 ноября в Женеве.

Во время этой встречи обсуждались мирные предложения США, которые, по словам союзников Киева, направлены на компромисс с Россией.

По результатам переговоров был представлен обновленный документ мирного соглашения между Украиной и Россией.

Сегодня же, 24 ноября, проходит встреча европейских и африканских лидеров в Анголе в рамках экономического саммита.

Ожидается, что война России против Украины станет одной из ключевых тем обсуждения.

