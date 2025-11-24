Ночью на 24 ноября россияне атаковали Украину массированным ударом БПЛА

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Ночная атака на Украину 24 ноября: что известно

В ночь на 24 ноября (с 19:00 23 ноября) противник нанес массированный удар 162 боевыми беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими дронами из направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Более 80 из них – Шахеды.

Силы обороны Украины отражали атаку с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских БПЛА по всей Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а обломки сбитых дронов упали на одной территории.

Больше всего пострадали гражданские объекты и частные дома в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

В частности, в результате взрывов в Чернигове два человека получили ожоги.

Кроме того, в Измаиле Одесской области в результате попадания БПЛА на неэксплуатируемое судно возникло возгорание, которое потушили спасатели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

