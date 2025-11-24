Программа Зимняя поддержка стартовала 15 ноября. Ею могут воспользоваться все граждане, находящиеся на территории Украины. Заявки на детей подаются исключительно родителями или опекунами.

Сколько украинцев подали заявку на Зимнюю поддержку, читайте в нашем материале.

Сколько людей подало заявку на Зимнюю тысячу

Подано уже более десяти миллионов заявок на получение тысячи гривен в рамках программы Зимняя поддержка. Почти два миллиона украинцев уже получили эти выплаты. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале в понедельник, 24 ноября.

Полученные средства можно будет направить на ряд социально важных нужд:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарственных средств;

покупку продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров);

приобретение книг;

благотворительные взносы и оплату почтовых услуг.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Напомним, что после старта программы в приложении Дія наблюдались временные сбои. Вероятно, это было связано с чрезвычайно большой нагрузкой, ведь в первые дни украинцы массово подавали заявки на участие в программе.

