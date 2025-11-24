Подписание мирного соглашения для Украины, которое президент Дональд Трамп предлагает провести до 27 ноября, может быть перенесено на неделю вперед.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Сроки мирного соглашения для Украины: что известно

Отмечается, что после переговоров между представителями США и Украины в воскресенье в Женеве стало известно, что мирные договоренности якобы достигли прогресса.

Сейчас смотрят

– Это, пожалуй, самый продуктивный день, который мы провели по этому вопросу. Возможно, и не за все время нашего сотрудничества, но точно за очень долгое время, – прокомментировал ситуацию Марко Рубио.

Он добавил, что, тем не менее, сторонам есть над чем работать.

По его словам, участники переговоров разработали обновленную и усовершенствованную мирную программу и договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни.

Ни Рубио, ни Белый дом не предоставили более конкретных подробностей о каком-либо прогрессе, достигнутом в переговорах.

В то же время глава ОП Андрей Ермак, который присоединился к Рубио на предварительном брифинге в Женеве, не присутствовал на послеобеденных комментариях Рубио журналистам.

Зеленский также занял осторожную позицию в видео, опубликованном на X, заявив, что важно обеспечить эффективность шагов для прекращения войны и возможность выполнения всех действий.

– Дипломатия получила новую жизнь, и это хорошо. У нас есть наша государственная позиция, у нас есть наше украинское достоинство, и мы должны действовать таким образом, чтобы укрепить его, а не подорвать, – подытожил он.

В воскресенье Дональд Трамп попытался усилить давление США по поводу соглашения, обвинив руководство Украины в том, что оно в посте в социальных сетях проявило якобы нулевую благодарность за американские усилия, направленные на помощь Украине в защите от полномасштабного российского вторжения, которое продолжается уже четвертый год.

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, официальные лица США настаивают на том, чтобы Украина приняла 28-пунктовое предложение о прекращении войны с Россией в качестве основы для переговоров и опубликовала заявление по этому поводу.

Однако СМИ отмечают, что Зеленский, столкнувшись с планом, поддержанным США и Россией, ответил на X, что Украина благодарна Соединенным Штатам, в частности лично президенту Трампу, за помощь США.

Хотя на прошлой неделе Трамп намекнул, что хочет заключить соглашение до четверга, Рубио сослался на более гибкие сроки, которые потенциально позволят провести больше переговоров.

– Знаете, будь то четверг, пятница, среда или понедельник следующей недели, мы хотим, чтобы это было в ближайшее время, – пояснил он.

Рубио возглавлял делегацию США, в состав которой входили министр армии Дэйн Дрисколл и специальный посланник Стивен Уиткофф, которая встретилась с украинскими коллегами.

Во время предыдущего перерыва в Женевских переговорах Ермак выразил благодарность Трампу и его команде за их преданность делу установления этого мира.

– Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру, — сказал он журналистам.

Также журналисты со ссылкой на свои источники отмечают, что украинские чиновники встречались с европейскими советниками накануне Женевских переговоров, несмотря на то, что США якобы возражают против таких встреч украинцев с европейцами.

Согласно условиям, предложенным США, Украина должна будет вывести войска из тех частей Донбасса, которые Россия не смогла полностью оккупировать во время своего полномасштабного вторжения.

Эта территория станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной российской.

Москва также получила бы фактическое признание Крыма, Луганска и Донецка. Большая часть остальной линии фронта, в частности в Херсонской и Запорожской областях, была бы фактически заморожена.

Напомним, Украина и ее европейские союзники подготовили встречное предложение, в котором отклоняют несколько из этих условий. Многие другие пункты, предложенные США, включая возвращение всех украинских детей домой, были бы приняты.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.