Американская сторона слышит и учитывает оговорки Украины по отдельным пунктам мирного плана. Наиболее чувствительные вопросы будут вынесены на уровень президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом заявил в комментарии Укринформу спикер МИД Украины Георгий Тихий.

МИД о мирном плане

– Нужен реальный мир и гарантия, что эта агрессия не будет повторена даже после достижения мира. Что для нас очень важно? Что американская сторона слышит украинские позиции и воспринимает их. У нас были там определенные оговорки по ряду пунктов. Американская сторона воспринимает эти оговорки и слышит их, – сказал он.

Спикер МИД отказался называть, по каким пунктам плана Украина имела оговорки, но заверил, что делегации на переговорах “проходили пункт за пунктом”.

Тихий сообщил, что работа над документом будет продолжаться: обновленный рамочный текст уже подготовлен, но над отдельными пунктами еще придется работать.

Наиболее чувствительные вопросы, по его словам, вынесут на уровень президентов Украины и США. Он добавил, что хорошо, что делегация имела возможность непосредственно озвучить свои оговорки, и назвал разговор конструктивным и ориентированным на результат.

Ранее издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов “мирного плана” США. Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве после встречи представителей США и Украины госсекретарь Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров будут внесены изменения в американский “мирный план”.

