С 1 декабря начнется прием заявок для участия в программе компенсации за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Старт программы компенсации за утраченное жилье для ВПЛ

Новая жилищная программа для перемещенных лиц, выехавших из ВОТ, предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн грн на человека для приобретения жилья.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Минразвития вместе с другими задействованными сторонами продолжает тестировать технический функционал новой услуги. Прием заявок начнется 1 декабря.

На начальном этапе программой смогут воспользоваться ВПЛ из ВОТ, имеющие отдельный статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Речь идет об участниках боевых действий и людях с инвалидностью вследствие войны, которые с 2014 года участвовали в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подать заявление сначала можно будет только через мобильное приложение Дія, а впоследствии — в ЦНАПах или через нотариуса.

Обращения будут рассматривать комиссии, расположенные по месту фактического проживания заявителя, указанному в его справке ВПЛ.

Во время совещания обсудили темпы создания этих комиссий, а также состояние их подготовки к работе.

После этого заместитель министра дала поручение ускорить их формирование и подключение к РПЗМ.

Кроме того, в конце этой недели запланировано обучение для членов комиссий по работе с обновленным функционалом Реестра.

Приобретение жилья для ВПЛ

Помощь в рамках нового компонента єВідновлення направлена на приобретение нового жилья для граждан, чьи дома остались на ВОТ.

В рамках этой программы не проводится проверка состояния жилья или подтверждение права собственности, однако информация о имеющемся имуществе на временно оккупированных территориях должна быть указана в заявке.

В то же время будет проводиться проверка статуса ВПЛ с предыдущим местом регистрации на ТОТ, а также наличия отдельного статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

— Ключевым условием участия является отсутствие у заявителя и его семьи (муж/жена и несовершеннолетние дети) другого жилья на подконтрольной территории Украины и отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи, — говорится в сообщении.

Новая жилищная программа для ВПЛ, выехавших из ВОТ, предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн грн на человека для приобретения жилья.

