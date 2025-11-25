Удар был массированным – и особенно цинично, что Россия наносит такие удары, когда продолжаются переговоры о том, как закончить войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

Зеленский об ударах РФ и мирном соглашении

Зеленский отметил, что Америка, Европа и другие партнеры очень активны и имеют общую повестку дня, тогда как у Москвы война против Украины остается главным приоритетом, что подтверждают удары, как те, что были сегодня.

– И поэтому для нас всех чрезвычайно важно не забывать реальную ситуацию, не забывать, что происходит здесь и сейчас, и противодействовать российским ударам. Конечно, противодействовать 24/7. 24/7 украинские представители работают с Америкой и с теми, кто может помочь, чтобы были действительно реальные, эффективные шаги для окончания этой войны. Так же 24/7 делаем все, чтобы у нашей армии, чтобы у наших людей были возможности защиты, – заявил президент.

Он сообщил, что сегодня состоялась продуктивная встреча Коалиции желающих с участием почти 40 стран, включая Европу, США, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию.

Он подчеркнул важность координации дипломатии и сохранения единства, отметив, что “нужно гарантировать Украине устойчивость”, а также подчеркнул необходимость в противовоздушной обороне и оборонных пакетах, в частности благодаря программе PURL для закупки американского оружия.

По его словам, прошлой ночью украинская ПВО эффективно сбила крылатые и баллистические ракеты и более 400 ударных дронов.

Зеленский сообщил, что Украина приняла новое санкционное решение, применив ограничения к 56 морским судам, которые вывозили украинское зерно с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что “каждое российское преступление должно получить соответствующую реакцию”, а санкции являются наиболее оперативным инструментом давления, и пообещал усиливать это давление дальше.

Также сегодня велась работа с украинской переговорной командой по тексту в документе, который разработан с США в Женеве.

– Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом, многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего, – добавил Зеленский.

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и помогает ей, подчеркнув, что сейчас важно сохранять внутреннюю силу, чтобы она проявилась и в дипломатических усилиях.

