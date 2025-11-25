Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби, где проводит переговоры с представителями России.

Об этом CBS News проинформировали два американских чиновника и два дипломатических источника, которые не были уполномочены выступать официально.

Дрисколл в Абу-Даби должен встретиться с представителями РФ

По словам одного из американских чиновников, министр Дрисколл встретился в понедельник вечером с членами российской делегации в течение нескольких часов в Абу-Даби.

Он намерен встретиться с ними снова в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры.

Пока неизвестно, кто еще входит в американскую делегацию, участвующую в переговорах в ОАЭ.

Эти контакты проходят на фоне активизации инициатив президента Трампа по достижению прекращения огня в продолжающейся уже почти четыре года войне между Россией и Украиной, а также ряда встреч американских представителей с делегациями обеих сторон конфликта.

Переговоры по мирному плану

В выходные в Женеве, Швейцария, переговоры посетили Дрисколл, государственный секретарь Марко Рубио, посланник президента Трампа Стив Виткофф, Джаред Кушнер, а также дипломаты из Украины и европейских стран.

Встреча с российскими представителями в Абу-Даби стала продолжением дипломатической активности после визита Дрисколла в Киев на прошлой неделе.

CBS News также сообщило, что США и Украина обсуждали возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе. Однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

Стороны не раскрывают, насколько близки позиции Москвы и Киева относительно мирного соглашения.

На прошлой неделе CBS News получила копию проекта одного из мирных планов администрации Трампа. Документ содержал положения, ранее не принимаемые президентом Зеленским, в частности требование отказа Украины от всей Донецкой области, включая неоккупированные территории, и прекращение стремлений страны стать членом НАТО.

По словам американских и украинских чиновников, существует также отдельный документ по гарантиям безопасности.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила в эфире программы Встреча с нацией с Маргарет Бреннан, что документ предусматривает, что США намерены предоставить Украине гарантии безопасности, которые, по ее словам, соответствуют статье 5 договора НАТО.

В субботу группа членов НАТО и союзников США обнародовала совместное заявление, назвав предложенный план “основой, требующей дополнительной работы”.

Белый дом в воскресенье вечером сообщил, что после обсуждений в Женеве американские и украинские представители “подготовили обновленную и усовершенствованную мирную программу”.

Марко Рубио описал одну из сессий как “очень содержательную”, отметив, что “еще есть определенная работа, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды”.

Президент Трамп, по словам источников, призывает Зеленского достичь договоренностей ко Дню благодарения, хотя Рубио признал, что этот термин является гибким.

Напомним, министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж совершили неанонсированный визит в Киев.

