В среду, 26 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 26 ноября: что известно

Причина введения ограничений – повреждение энергетических объектов в результате массированных ракетно-дроновых атак России.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

График отключения света в Киеве

В ДТЭК сообщили, что в Киеве графики отключений электричества на 26 ноября будут действовать в течение суток. Потребителей распределили на 12 очередей, по которым будет ограничиваться подача света.

График отключения света в Киевской области

В компании ДТЭК обнародовали, какими будут графики ограничения электроснабжения в Киевской области в течение 26 ноября.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

В компании ДТЭК обнародовали, какими будут ограничения света в Днепре и Днепропетровской области в течение 25 ноября.

График отключения света во Львове и Львовской области

Как сообщили во Львовоблэнерго, 26 ноября во Львовской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Во всех регионах в течение суток будут применяться графики отключения света объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 26 ноября.

Группа 1 — 01:30 — 09:00; 11:30 — 15:00; 17:30 — 23:30

Группа 2 — 00:00 — 01:30; 04:00 — 11:00; 13:30 — 17:30; с 20:00

Группа 3 — 00:00 — 07:00; 09:30 — 13:30; 16:00 — 19:00; с 21:30

Группа 4 — 00:00 — 08:30; 11:00 — 14:30; 17:00 — 21:30

Группа 5 — 02:00 — 09:30; 12:00 — 16:00; 18:30 — 23:30

Группа 6 — 00:00 — 04:30; 07:00 — 11:30; 14:00 — 17:00; с 19:30

Группа 7 — 00:00 — 06:00; 08:30 — 12:30; 15:00 — 18:30; с 21:00

Группа 8 — 00:00 — 04:00; 06:30 — 11:00; 13:30 — 16:30; с 19:00

Группа 9 — 00:00 — 06:00; 08:30 — 12:00; 14:30 — 18:30; с 21:00

Группа 10 — 00:00 — 06:30; 09:00 — 13:30; 16:00 — 21:00; с 23:30

Группа 11 — 00:00 — 02:00; 04:30 — 10:00; 12:30 — 16:00; с 18:30

Группа 12 — 00:30 — 08:30; 11:00 — 14:00; 16:30 — 21:00; с 23:30

График отключения света в Виннице и Винницкой области

Графики почасовых отключений электроэнергии для Винницкой области на 26 ноября можно найти на официальном сайте АО Винницаоблэнерго.

Графики отключения света в Чернигове и Черниговской области

Графики ограничения электроснабжения на 26 ноября в Чернигове и Черниговской области обнародовали в АО Черниговоблэнерго.

График отключения света в Запорожье и Запорожской области

26 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно будут отключаться: с 00:00 до 06:00 – 1 очередь, с 06:00 до 10:00 – 2 очереди, с 10:00 до 20:00 – 2,5 очереди, с 20:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 00:30, 09:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30

3.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 12:00 – 17:00

6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

