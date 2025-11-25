С начала прошедших суток произошло 150 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 29 авиационных ударов, сбросили 62 управляемые авиабомбы.

Кроме того, враг применил 2683 дрона-камикадзе и осуществил 3150 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 25 ноября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 371-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

