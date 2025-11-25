Минразвития запускает прием заявок на жилищную программу для ВПЛ: условия
- Минразвития начнет прием заявлений от ВПЛ из ВОТ со статусом УБД или инвалидности вследствие войны с 1 декабря через приложение Дія.
- Новая жилищная программа предусматривает предоставление ваучера на 2 млн грн при условии отсутствия у заявителя и его семьи жилья на подконтрольной Украине территории.
С 1 декабря начнется прием заявок для участия в программе компенсации за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Старт программы компенсации за утраченное жилье для ВПЛ
Новая жилищная программа для перемещенных лиц, выехавших из ВОТ, предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн грн на человека для приобретения жилья.
В ведомстве отметили, что в настоящее время Минразвития вместе с другими задействованными сторонами продолжает тестировать технический функционал новой услуги. Прием заявок начнется 1 декабря.
На начальном этапе программой смогут воспользоваться ВПЛ из ВОТ, имеющие отдельный статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
Речь идет об участниках боевых действий и людях с инвалидностью вследствие войны, которые с 2014 года участвовали в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Подать заявление сначала можно будет только через мобильное приложение Дія, а впоследствии — в ЦНАПах или через нотариуса.
Обращения будут рассматривать комиссии, расположенные по месту фактического проживания заявителя, указанному в его справке ВПЛ.
Во время совещания обсудили темпы создания этих комиссий, а также состояние их подготовки к работе.
После этого заместитель министра дала поручение ускорить их формирование и подключение к РПЗМ.
Кроме того, в конце этой недели запланировано обучение для членов комиссий по работе с обновленным функционалом Реестра.
Приобретение жилья для ВПЛ
Помощь в рамках нового компонента єВідновлення направлена на приобретение нового жилья для граждан, чьи дома остались на ВОТ.
В рамках этой программы не проводится проверка состояния жилья или подтверждение права собственности, однако информация о имеющемся имуществе на временно оккупированных территориях должна быть указана в заявке.
В то же время будет проводиться проверка статуса ВПЛ с предыдущим местом регистрации на ТОТ, а также наличия отдельного статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
— Ключевым условием участия является отсутствие у заявителя и его семьи (муж/жена и несовершеннолетние дети) другого жилья на подконтрольной территории Украины и отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи, — говорится в сообщении.
Новая жилищная программа для ВПЛ, выехавших из ВОТ, предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн грн на человека для приобретения жилья.