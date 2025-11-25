Ноябрь подходит к концу, оставляя после себя характерную для этого периода переменчивость. Погода в течение месяца постоянно менялась: от потепления до резких похолоданий, от сухих дней до дождей и мокрого снега.

Но зима уже на пороге, поэтому мы узнавали, какой будет погода в Украине в декабре.

Погода в конце ноября

По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, 25-27 ноября в Украине ожидается переменная погода, ведь осадки будут неравномерными, температура будет колебаться, а атмосферное давление будет меняться.

Сейчас смотрят

По словам синоптика, в большинстве регионов, которые будут находиться в зоне повышенного давления, существенных осадков не прогнозируется. В то же время в западных областях 25-26 ноября атмосферный фронт принесет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Однако уже 27 ноября этот фронт сместится на восток и вызовет небольшие дожди в северных и центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях. Ветер ожидается довольно умеренный, преимущественно с юго-востока и юга, благодаря чему в страну будет поступать более теплый воздух. Только 27 ноября на западе ветер изменит направление на западный.

В течение следующих двух суток в западных областях будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом, а на дорогах возможна гололедица. Температура ночью будет колебаться от +3 до –2 градусов, днем составит +3…+8. На остальной территории осадков не ожидается.

Уже 26 ноября прогнозируется повышение температуры на 3–5 градусов.

В четверг небольшие дожди пройдут в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории погода останется сухой. Температура существенно не изменится, только в западных и северных регионах ожидается небольшое похолодание на 2–4 градуса.

Погода в Украине в декабре 2025 года: климатическая характеристика первого месяца зимы

Украинский гидрометцентр обнародовал данные о климатической характеристике первого месяца зимы.

Специалисты отмечают, что приведенные ниже данные — это не прогноз, а многолетние наблюдения, которые позволяют понять типичную картину погоды в декабре.

В большинстве регионов средняя температура декабря обычно колеблется от –1 до –5 °C. На юге и в Закарпатье часто фиксируют 0…+2 °C, а в Крыму средние показатели могут достигать +6 °C.

Самые низкие зафиксированные температуры в декабре различаются в зависимости от региона:

в центральной и северной частях минимум составлял –22…–34 °C;

на востоке, во Львовской и Ивано-Франковской областях — местами –35…–38 °C;

на юге обычно морозы слабее — от –10 до –24 °C.

Максимальные значения декабрьских температур в прошлые годы достигали +10…+20 °C, а в Крыму иногда поднимались до +25 °C.

Метеорологическая зима обычно устанавливается после устойчивого понижения среднесуточной температуры ниже 0 °C.

В большинстве областей это происходит в первой декаде декабря,

на юге — преимущественно во второй,

в Карпатах и на северо-востоке зимние показатели фиксируются уже в конце ноября.

Снежный покров формируется почти на всей территории страны, хотя на юге он появляется не каждый год. В декабре часто наблюдаются сильные ветры, метели, налипание мокрого снега. Во время оттепелей увеличивается вероятность туманов и гололеда.

Среднее количество осадков в этом месяце составляет 30-66 мм. В горных районах и Крыму этот показатель традиционно выше — 76-139 мм.

Декабрь 2025: прогноз погоды

Украинский гидрометцентр также обнародовал данные о том, какой будет погода в Украине в декабре 2025 года.

Средняя месячная температура ожидается от –3 °C до +5 °C. Это примерно на 2 градуса выше многолетней нормы, поэтому декабрь может оказаться немного теплее типичных показателей.

Количество осадков прогнозируется в пределах 34–78 мм, а в горных районах — 88–105 мм, что соответствует 80–100 % климатической нормы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.