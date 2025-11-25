Противник оказывает давление на Мирноград Донецкой области, что свидетельствует о его намерении в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между городом и Покровском.

Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Россия пытается окружить Мирноград в Донецкой области

По информации военных, российские войска планируют окружить Мирноград, продвигаясь в направлении населенных пунктов Ровное и Светлое.

Десантно-штурмовые подразделения удерживают оборону в районе Красного Лимана, препятствуя продвижению врага.

На севере города противник пытается вести штурмовые действия небольшими пехотными группами, двигаясь круглосуточно.

Для корректировки своих действий оккупанты активно используют воздушные дроны.

Украинские войска усиливают группировку в городе, особенно на южных окраинах, где противник пытается накопить живую силу для дальнейших атак.

На северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех российских оккупантов, которые участвовали в попытке штурма.

Трое из задержанных ранее отбывали наказание и оказались на фронте благодаря военным контрактам.

По их словам, перед штурмом они четыре дня находились в подвале здания соседнего населенного пункта без надлежащего обеспечения едой или водой.

После задержания украинские защитники предоставили пленным все необходимые условия и помощь, соблюдая нормы международного гуманитарного права.

