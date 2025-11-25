Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ночная массированная воздушная атака России стала “террористическим ответом” на мирные предложения Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа.

Сибига о ночной атаке 25 ноября

Об этом он написал в соцсети X.

– Путин дал свой террористический ответ на мирные предложения Соединенных Штатов и президента Трампа. Шквалом ракет и беспилотников по Украине. В результате ночного удара России беспилотниками, баллистическими, крылатыми и аэробалистическими ракетами в Киеве погибли по меньшей мере шесть мирных жителей, а более десятка получили ранения, — отметил министр.

По словам Сибиги, атаке подверглась не только столица, но и Одесса, а также Харьковская, Черниговская и Киевская области.

Повреждения получили жилые дома и критически важная энергетическая инфраструктура, что повлекло за собой перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением в морозную погоду.

Глава МИД подчеркнул, что Украина остается преданной мирным усилиям, и озвучил необходимость давления на Россию.

– Давление на Россию, а также сила и единство трансатлантических союзников остаются критически важными для прекращения этой войны, – подчеркнул он.

Также, как сообщили в МИДе, Андрей Сибига провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

— Я пообщался с Каей Каллас и проинформировал ее о последствиях массированного российского удара по Украине — по нашему народу, гражданской и энергетической инфраструктуре. Я выразил благодарность Европейскому Союзу за неизменную поддержку Украины и подчеркнул важность дальнейшего усиления давления на Россию, — сказал он.

Напомним, ночью 25 ноября российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате массированного удара по Киеву погибли по меньшей мере шесть человек.

