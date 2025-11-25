Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что в 2025 году количество погибших гражданских от дальнобойного оружия выросло на 26%, а раненых – на 75%.

В организации сообщают, что в 2025 году Россия существенно активизировала использование дальнобойного оружия, из-за чего количество жертв среди гражданского населения в крупных городах резко возросло.

В Киеве в четыре раза выросло количество жертв за 10 месяцев

В ООН отмечают, что с января по октябрь 2024 года дальнобойные беспилотники и ракеты убили 434 и ранили 2 045 гражданских лиц. В 2025 году за аналогичный период количество погибших от дальнобойного оружия выросло на 26% – до 548 человек, а раненых – на 75%, до 3 592 человек.

Например, в Киеве количество жертв среди гражданских только за первые десять месяцев 2025 года было почти в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. В крупных городах, таких как Днепр и Запорожье, также наблюдался существенный рост количества гражданских жертв.

– Помимо ужасных человеческих жертв, также уничтожаются жилые дома, объекты общественной инфраструктуры, восстановление которых может занять годы. Каждая новая атака еще больше усиливает психологическое давление на гражданское население, – сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

В мониторинговой миссии добавляют, что последние волны атак на энергетическую инфраструктуру увеличили общую нагрузку на энергосистему Украины, поскольку аварийные отключения добавляются к и без того значительным ежедневным перебоям в подаче электроэнергии.

Напомним, что ночью 25 ноября российские войска выпустили по столице ракеты и ударные дроны. По предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть человек и десять получили ранения.

