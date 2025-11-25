Украина ввела санкции против 56 морских судов, незаконно заходивших в оккупированные Россией украинские порты и вывозившие продовольственную продукцию.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, введя в действие решение СНБО по ограничительным мерам.

По данным, эти суда в 2022-2025 годах несанкционированно заходили в закрытые порты Севастополя и Феодосии, где загружали тысячи тонн украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продукции.

Затем груз нелегально вывозили за границу. Часть судов уже находятся под санкциями Евросоюза, США и Швейцарии.

Отмечается, что 17 из этих судов использовали флаги иностранных государств, не только РФ.

Украина намерена сотрудничать с соответствующими странами, чтобы прекратить выдачу лицензий на суда.

Лица, причастные к этим логистическим операциям, получали финансовую выгоду и платили налоги в бюджет России, фактически поддерживая финансирование ее военного потенциала.

Украина подчеркивает, что продолжит усиливать давление на Россию всеми доступными способами и будет синхронизировать свои действия с международными партнерами, чтобы заставить агрессора прекратить войну.

Напомним, в августе Украина ввела санкции против теневого флота России.

Пакет Капитаны теневого флота предусматривает персональные ограничения против 94 капитанов, участвовавших в перевозке российской нефти в обход установленного ценового потолка, а также против пяти компаний-операторов, управляющих этим флотом.

