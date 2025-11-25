Украина ввела санкции против 56 судов, вывозивших зерно через оккупированные РФ порты
- Украина ввела санкции против 56 судов, входивших в оккупированные порты в Севастополе и Феодосии.
- Эти суда вывозили тысячи тонн украинского продовольствия и приносили финансовую выгоду РФ.
- Часть судов ходила под флагами других стран и Украина будет работать над прекращением их лицензий.
Украина ввела санкции против 56 морских судов, незаконно заходивших в оккупированные Россией украинские порты и вывозившие продовольственную продукцию.
Украина ввела санкции против 56 морских судов
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, введя в действие решение СНБО по ограничительным мерам.
По данным, эти суда в 2022-2025 годах несанкционированно заходили в закрытые порты Севастополя и Феодосии, где загружали тысячи тонн украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продукции.
Затем груз нелегально вывозили за границу. Часть судов уже находятся под санкциями Евросоюза, США и Швейцарии.
Отмечается, что 17 из этих судов использовали флаги иностранных государств, не только РФ.
Украина намерена сотрудничать с соответствующими странами, чтобы прекратить выдачу лицензий на суда.
Лица, причастные к этим логистическим операциям, получали финансовую выгоду и платили налоги в бюджет России, фактически поддерживая финансирование ее военного потенциала.
Украина подчеркивает, что продолжит усиливать давление на Россию всеми доступными способами и будет синхронизировать свои действия с международными партнерами, чтобы заставить агрессора прекратить войну.
Напомним, в августе Украина ввела санкции против теневого флота России.
Пакет Капитаны теневого флота предусматривает персональные ограничения против 94 капитанов, участвовавших в перевозке российской нефти в обход установленного ценового потолка, а также против пяти компаний-операторов, управляющих этим флотом.