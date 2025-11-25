Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает организации визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты “в ближайшую возможную дату в ноябре”.

Об этом он заявил 25 ноября в своем телеграмм-канале.

Визит Зеленского в США

Основной целью поездки, по словам Умерова, станет достижение договоренностей с президентом Дональдом Трампом по завершению войны России против Украины.

Сейчас смотрят

– Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента Трампа, направленные на завершение войны. Наши делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве. Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах, – отметил Умеров, участвовавший в переговорах в Женеве.

Ранее несколько западных медиа со ссылкой на неназванные источники сообщали, что США и Украина проводят консультации по поводу возможного визита Зеленского в Вашингтон на этой неделе для встречи с Дональдом Трампом.

В частности, агентство Reuters цитировал источник, заявивший, что переговоры могут сосредоточиться на самых деликатных пунктах мирного плана, предложенного Трампом, в частности, о возможных территориальных уступках Украины России.

В то же время, 24 ноября в Белом доме заявили, что на эту неделю встреча президентов Украины и США пока не запланирована.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.