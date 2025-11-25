Потери РФ на 25 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 371-е сутки полномасштабной войны превысили 1,167 млн.

Потери РФ на 25 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 167 570 (+1 120);
  • танков – 11 368 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 624 (+4);
  • артиллерийских систем – 34 644 (+18);
  • реактивных систем залпового огня – 1 549;
  • средств противовоздушной обороны – 1 250 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448);
  • крылатых ракет – 3 981;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 118 (+112);
  • специальной техники – 4 006 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 371-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

