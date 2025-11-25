Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 25 ноября: минус 1 120 оккупантов и более сотни единиц автотехники
Потери РФ на 25 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 120 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 371-е сутки полномасштабной войны превысили 1,167 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 25 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 167 570 (+1 120);
- танков – 11 368 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 624 (+4);
- артиллерийских систем – 34 644 (+18);
- реактивных систем залпового огня – 1 549;
- средств противовоздушной обороны – 1 250 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 118 (+112);
- специальной техники – 4 006 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 371-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеПосле Женевы пунктов мирной сделки меньше: Зеленский призывает не игнорировать тревоги
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.