Во вторник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам главы государства, это был “хороший и очень продуктивный разговор”.

– Поблагодарил господина премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу. Этой ночью была очередная российская атака – и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после серии встреч в Женеве уже заметны “веские результаты”, однако впереди еще много работы для достижения мира.

– Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты, – добавил глава государства, акцентируя на важности согласования действий международных партнеров.

Зеленский отметил, что обсуждение в рамках Коалиции желающих станет ключевым этапом в координации усилий по прекращению войны и укреплению мира в Украине.

Напомним, сегодня, 25 ноября, состоится онлайн-заседание Коалиции желающих по поддержке Украины на самом высоком уровне.

Участники обсудят итоги переговоров в Женеве и наработают новые совместные инициативы.

