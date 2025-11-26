Совсем скоро стартует новая программа Укрзализныци — 3 000 километров, которая должна изменить подход к путешествиям по железной дороге. Инициатива предусматривает возможность получать билеты в непиковые периоды и более эффективно использовать свободные места, которые ежемесячно остаются незанятыми.

На какие направления можно взять билеты 3 000 км от Укрзализныци и где их достать, читайте в нашем материале.

3 000 км от Укрзализныци: когда заработает программа

Пилот программы УЗ 3 000 должны запустить уже в декабре. Сначала она охватит поезда, курсирующие в направлении прифронтовых районов, чтобы дать возможность людям чаще навещать родных, которые служат неподалеку. В январе и феврале инициативу планируют распространить и на другие популярные и непиковые направления.

3 000 км от Укрзализныци: на какие направления можно купить билеты

Председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский в прямом эфире Единых новостей объяснил, что программа предусматривает использование более 250 тысяч свободных мест ежемесячно. Например, в феврале — месяце с самым низким спросом. Поэтому около 200 тысяч билетов остаются непроданными.

Также наблюдается неравномерность спроса: например, в пятницу вечером пассажиров значительно больше, чем во вторник.

Основная цель инициативы — предложить пассажирам именно те места, которые обычно не продаются.

По результатам опроса Укрзализныци, около 40% респондентов готовы подстроиться под менее популярные даты и занять свободные места. Значительная часть пассажиров готова переносить поездку на другую дату или даже менять месяц путешествия. Это позволяет компании более эффективно перераспределять пассажиропоток: в августе перевозки достигают примерно 2,6 миллиона пассажиров, а в феврале — около 1,9 миллиона. Использование свободных зимних мест позволяет перевозить больше людей без дополнительных затрат.

По словам Александра Перцовского, пассажиры, которые будут выбирать поездки в период низкого спроса, разгрузят пиковые дни и часы. Благодаря этому люди, которым нужно срочно выехать в конкретную дату, будут иметь больше шансов приобрести билеты в свободном доступе.

Чиновник отмечает, что финансирование программы планируют обеспечить за счет незаполненных мест в поездах в периоды самого низкого спроса. Речь идет о тех рейсах, которые традиционно курсируют с большим количеством свободных мест в зимние месяцы. Дополнительным источником компенсации должны стать изменения в стоимости билетов премиум-сегмента. Ведь именно там планируется постепенный пересмотр тарифов.

Программа УЗ-3 000 не будет охватывать вагоны первого класса, СВ и международные рейсы. Для этих категорий билетов готовятся отдельные изменения — в частности, динамическое ценообразование и расширение сервисов, что позволит компенсировать потенциальные потери от бесплатных километров.

3 000 км от Укрзализныци: как воспользоваться

В настоящее время продолжается проработка технических деталей работы программы. На начальном этапе основное внимание будет уделено жителям прифронтовых территорий. По оценкам Министерства развития общин и территорий, речь идет об областных центрах и прилегающих районах, где в целом проживает около 12 миллионов человек.

Программа рассматривается как часть государственного финансирования пассажирских перевозок. Условные 3 000 километров соответствуют длине самого длинного маршрута компании, что символизирует равные возможности для каждого пассажира.

Кто сможет воспользоваться программой

Участие будет открыто:

взрослым пассажирам;

детям — через аккаунт родителей.

Предусмотрено, что один человек сможет оформить до четырех билетов. Предложение будет распространяться только на плацкартные и купейные вагоны, но не на СВ, первый класс и не на поездки за границу.

3 000 км от Укрзализныци: куда можно взять билеты

Ежемесячно Укрзализныця планирует выделять 200–250 тысяч билетов, преимущественно на рейсы, где места традиционно остаются незанятыми.

После завершения пилота Укрзализныця оценит спрос и может внести изменения. Среди вариантов — запуск бесплатных километров даже в высокий сезон, но только на рейсы, которые традиционно распродаются не полностью. Также разрабатывается система, которая должна сделать невозможным участие перекупщиков.

Как воспользоваться программой 3 000 км от Укрзализныци

Оформить билет по программе можно будет в официальном мобильном приложении Укрзализныци.

В приложении появится специальный раздел с бонусными километрами.

Там можно будет:

Увидеть доступные маршруты в периоды низкого спроса. Отфильтровать рейсы, участвующие в программе. Оформить билет, списав километры вместо денег.

УЗ также готовит вариант для тех, кто не пользуется смартфоном, поэтому можно будет обратиться в определенные сервисные точки, где сотрудники помогут подобрать билеты и оформить поездку.

Сейчас обсуждается, останется ли минимальный технический платеж (например, 1–2 грн за оформление). Компания стремится сделать услугу полностью бесплатной.

